Crolles, France

À Avenir Pêche 38, les veilles d'ouverture de la pêche à la truite s'apparentent au premier samedi des soldes dans une grande enseigne de prêt-à-porter. Le magasin grouille de monde, on achète surtout des appâts et on vient renouveler son permis de pêche. On se retrouve aussi, comme avant un grand événement, pour éloigner l'impatience on parle matériel, cours d'eau, météo : dans l'ensemble stratégie à adopter pour le lendemain.

Moins de pêcheurs...

Ce vendredi 9 mars ne fait pas exception à Crolles, dans la vallée du Grésivaudan (Isère). Dans le magasin les passionnés discutent, Hervé le vendeur s'active et fournit les hameçons tout en livrant son analyse : "ça risque d'être difficile avec la fonte des neiges l'eau va être froide, ça mord moins dans ce cas-là".

À côté Vincent, un ami, est venu donner un coup de main pour les permis de pêche. "C'est clair qu'il y a moins de pêcheurs qu'il y a quarante ans en Isère. La pêche c'est le plaisir de la nature, de se retrouver au bord d'un cours d'eau".

... mais la pratique se renouvelle

Mais l'homme, habitant Bernin, ajoute : "pourtant ça change, on a vu de nouvelles pratiques arriver, comme le no kill. On attrape le poisson mais on le relâche, c'est plus pour le beau geste. _Avant, on pêchait pour prélever_, on gardait le poisson et on le mangeait".

Hervé ajoute : "on voit tout de même des jeunes, des nouveaux venir au magasin. À Grenoble des gens se sont mis à pêcher sur les berges de l'Isère, on appelle ça le street fishing (pêche de rue), c'est en expansion".

Mais la région reste propice à la pêche : "on a tellement de lacs, de petits cours d'eau, il restera toujours une belle communauté de passionnés pour pêcher". Qu'on apercevra ces prochains jours sur les bords des rivières, canne en main, l'air apaisé.