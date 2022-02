Pédo-criminalité : les trois diocèses concernés font l'état des lieux dans l'affaire Louis Ribes

"Ces dernières semaines, les révélations des agissements pédo-criminels de Louis Ribes, prêtre décédé en 1994, a replongé les personnes victimes dans un passé douloureux" commence le communiqué. Et c'est peu de dire que la parole se libère. Des dizaines de personnes se sont rendues aux différentes réunions publiques organisées dans la Loire, dans le Rhône ou en Isère.

48 témoignages à ce jour

"L’ampleur des abus commis par Louis Ribes a provoqué de la colère et de nombreuses interrogations" et effectivement, ces interrogations sont très nombreuses : comment tout cela a-t-il pu continuer aussi longtemps ? Comment les documents ont pu être ainsi dissimulés ou détruits ? Certains ont-ils volontairement cachés des choses alors qu'ils auraient du dénoncer les crimes de l'artiste et homme d'église, surnommé le "Picasso des églises" qui faisaient poser nus de jeunes enfants ? "Les diocèses de Lyon, Saint-Étienne et Grenoble-Vienne n’ont retrouvé dans leur archives aucun témoignage avant 2015. Dans le diocèse de Lyon, le premier témoignage a été déposé fin juillet 2021 et dans celui de Saint-Etienne, en janvier 2022.

Une cellule de coordination interdiocésaine a donc été créée

"Une cellule de coordination interdiocésaine a donc été créée. Certains manquements en termes d’archivage ou de transmission des informations à la hiérarchie ont été identifiés et des solutions ont été mises en place afin d’améliorer le recueil et le suivi des témoignages des personnes victimes. Cette douloureuse affaire nous engage à poursuivre le travail déjà entamé ces dernières années et qui a abouti notamment à la création des cellules d’écoute dans nos diocèses, à la publication du rapport de la Ciase et maintenant à la mise en place de l’INIRR ainsi que, localement, de groupes de parole."

Premier état des lieux

Dans ce communiqué, les trois diocèses répondent en partie et dressent un premier état des lieux des informations confirmées. D'abord dans le recensement de la parole, suite aux réunions publiques entre autres "nos diocèses ont recueilli à ce jour 48 témoignages dont 18 à Saint-Étienne, 19 à Lyon et 11 à Grenoble-Vienne." Ensuite, sur la disparition des documents et des œuvres du prêtre : "Nous avons appris le 28 janvier dernier qu’ils ont [les dessins et croquis] été trouvés à sa mort, en 1994, dans son appartement au séminaire des aînés de Vienne-Estressin puis brûlés par un prêtre et une personne laïque, comme cela a été signalé à la justice. Par ailleurs, il peut exister des photos, peintures et croquis qui relèvent de la responsabilité de leurs propriétaires privés."

Que faire des œuvres installées et exposées ?

A ce jour, il existe trois cas de figure pour les œuvres : celles pouvant être retirées, celles qui sont recouvertes, et, plus problématique, les vitraux : "Les œuvres de Louis Ribes identifiées comme appartenant aux diocèses ont été déposées. [Tout comme les stocks de livres qui faisaient état de son travail, ndlr] Une seule, monumentale, n’ayant pu encore être déposée, est provisoirement recouverte. Elles sont stockées dans des locaux diocésains non accessibles au public, et clairement identifiées comme étant l’œuvre d’une personne pédo-criminelle, et ne devant pas être exposées, par respect pour ceux qui ont été agressés. En ce qui concerne les vitraux dans les églises du diocèse de Lyon, des courriers ont été adressés aux huit maires concernés pour leur exposer la situation. Les communes étant propriétaires des églises, c’est à elles que revient de prendre une décision. Le diocèse de Lyon se tient à leur disposition pour les accompagner dans cette démarche".

Identification et démarche de réparation pour les victimes

Les différents diocèses ont toujours indiqués dans les réunions publiques tenues jusque-là qu'ils mettraient tout en œuvre pour répondre aux victimes. Cela semble devenir concret ici : "En ce qui concerne les demandes de reconnaissance et de réparation (soutien, action de médiation, montant éventuel d’une indemnisation…), nous redisons notre désir d’accompagner les victimes de nos diocèses dans leurs démarches et rappelons que les évêques de France ont mandaté et financé une Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation (INIRR) qui sera opérationnelle dès la fin du mois. Nous souhaitons de tout cœur qu’elle puisse aider les personnes victimes".

Les adresses électroniques pour témoigner ou demander de l'aide :

Grenoble : cellule.ecoute@diocese-grenoble-vienne.fr

Lyon : signalement@lyon.catholique.fr

Saint-Étienne : accueil.victimes@diocèse-saintetienne.fr

Collectif des personnes victimes : affaire.ribes@protonmail.com

Et l'association France Victimes au 01 41 83 42 17