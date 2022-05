Ce mercredi marque le troisième jour du procès d'un cinquantenaire, jugé devant la cour d'Assises d'Indre-et-Loire, soupçonné d'avoir violé une fillette de 9 ans aux Philippines. L'avocat général requiert une peine de 18 ans de réclusion criminelle, et une interdiction de quitter le territoire.

Pédocriminalité aux Assises d'Indre-et-Loire : 18 et 5 ans requis contre les accusés

Dernière journée d'un procès particulièrement sensible, ce mercredi à Tours. Un quinquagénaire français comparait depuis lundi, soupçonné d'avoir violé une fillette de 9 ans aux Philippines entre 2015 et 2017. L'avocat général requiert 18 ans de réclusion criminelle contre ce père de famille, qui avoue apparaître sur les vidéos de viol de la fillette, interrogée ce mardi depuis les Philippines.

L'autre mis en cause, un grand-père du département de l'Oise, apparait également devant les Assises d'Indre-et-Loire pour avoir "proposé" au viol ses deux petites filles de 5 et 8 ans. Il confirme avoir eu contact avec le quinquagénaire, et compilé des photomontages pédopornographiques des deux enfants. 5 ans de prison sont requis contre lui.

Retour sur les faits reprochés

Traqué par un enquêteur infiltré sur des réseaux pédopornographiques, le quinquagénaire est arrêté près de Tours (Indre-et-Loire) pour viol sur mineur de moins de 15 ans, participation à une association de malfaiteurs et diffusion d'images pédopornographiques. L'accusé avait filmé et publié ses ébats sous le pseudonyme "Jordy59". La qualification de "viol" a été fortement débattue par la cour. L'accusé parle simplement de recours à la prostitution d'une personne mineure.

Quant au grand-père, il est accusé d'avoir créé un faux profil de femme, "Manu", pour attirer les pédophiles sur des sites de messagerie instantanée, et y proposer ses deux petites filles. Pour cela, il utilise des photos de sa propre épouse, elle-même abusée alors qu'elle avait l'âge de 11 ans. Il a également envoyé de vraies photographies de ses petites filles, et exigeait des "textes crus" de ce que les pédophiles voulaient leur faire. Il a également pris rendez-vous avec plusieurs hommes pour organiser ces viols, avant d'être arrêté. Pour ces faits, l'avocat général requiert une peine de 5 ans de prison.