Pédocriminalité aux Assises d'Indre-et-Loire : un deuxième jour de procès éprouvant

Ce mardi marque le deuxième jour du procès d'un cinquantenaire, jugé devant la Cour d'Assises d'Indre-et-Loire à Tours, pour avoir violé, filmé et diffusé ses ébats avec une fillette de 9 ans. Une journée particulièrement éprouvante de part et d'autre de la barre.

Onze heures d'audience, des images violentes... et des mots crus qui gravent les mémoires. Un quinquagénaire français comparait depuis lundi et jusqu'à mercredi, soupçonné d'avoir violé une fillette de 9 ans aux Philippines entre 2015 et 2017. Traqué par un enquêteur infiltré sur des réseaux pédopornographiques, le père de famille est arrêté près de Tours (Indre-et-Loire) pour viol sur mineur de moins de 15 ans, participation à une association de malfaiteurs et diffusion d'images choquantes. L'accusé avait filmé et publié ses ébats sous le pseudonyme "Jordy59".

Ce deuxième jour de procès marquée par des tensions, parfois vives, entre l'accusé, les avocats et les parties civiles.

La traque aux pédophiles

L'enquêteur qui a identifié et conduit à l'arrêt de l'accusé est appelé à la barre : pendant près d'une heure, il explique sa méthode pour coincer les pédophiles français sur ces réseaux internationaux. Il précise qu'une règle existe dans l'infiltration, et ne doit pas être franchie pour que la procédure doit valider : à aucun moment l'agent de police ne doit provoquer ou inciter le suspect à commettre des actes délictueux ou criminels.

Le policier s'est donc fait passer pour un camarade pédophile sur les sites de messageries éphémères : l'accusé, "Jordy59", lui raconte alors ses ébats avec une petite fille des Philippines dont il diffuse les vidéos. Il lui raconte même avoir "un plan de ouf" pour violer deux fillettes de 4 et 8 ans sur le sol français. Le policier demande alors une arrestation avant toute mise en danger des enfants.

L'audition de la petite victime

C'est vraisemblablement le moment le plus fort de cette journée : la jeune victime apparait à l'écran, frêle et menue, depuis les locaux de l'Ambassade de France aux Philippines. Visiblement stressée, elle se lève pour répondre aux question de la Présidente, même si cela n'est pas nécessaire.

Sur un ton presque scolaire, elle énumère les actes sexuels que l'accusé lui imposait, sous l'œil attentif de son oncle qui récoltait plusieurs centaines d'euros après les viols. "Parfois je pleurais. On me tenait les jambes" explique l'adolescente sur le même ton neutre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les débats se sont terminés peu avant 22h, entrecoupés de pauses et parfois d'éclats de voix. Les images pédopornographiques du viol ont poussé la moitié de l'audience à quitter la salle. Au bout de plusieurs dizaines de minutes d'interrogatoire, l'accusé avoue finalement que ces images sont "d'une violence inouïe". Il réfutait, jusque là, avoir fait du mal à la fillette.

Le procès continue et doit se clore ce mercredi.