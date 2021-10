Pédocriminalité dans l'Eglise : c'est effarant et consternant pour le bras droit de l'évêque du Mans

"Il n'y a pas de mots pour définir ce que l'on ressent". Le père Grégoire Cador reste estomaqué par les conclusions du rapport Sauvé. Le pape François, lui, en a trouvé des mots. Le souverain pontife fait part de sa "honte" et de son effroi face à l'ampleur du séisme qui secoue l'Eglise toute entière. Les travaux de la commission indépendante sur les abus sexuels ont recensé 330 000 personnes, victimes de viols ou agressions sexuelles par des prêtres, des religieux ou des laïcs au sein de l'Eglise de France depuis les années 50. "Ce chiffre est effarant et consternant" reconnaît le vicaire général du diocèse du Mans qui est partagé entre l'effroi et la gratitude. " La gratitude vis à vis des victimes qui ont osé parler et qui ont permis, enfin, qu'on puisse lever le couvercle". Une chape de plomb mise en place par l'Eglise elle-même. "On a étouffé des affaires, compté sur le silence des victimes », admet Monseigneur Laurent Percerou. L’évêque de Nantes a mis en place depuis mai 2016 une cellule régionale d'accueil et d'écoute des victimes. Une structure qui intervient sur les cinq diocèses des Pays de la Loire.

Il n' y a pas eu de cas de victimes qui nous ont été signalés récemment en Sarthe - père Grégoire Cador

D'après ses conclusions, 71 victimes ont été entendues, autant d'hommes que de femmes, âgées en général de plus de 60 ans et dont les faits remontent à plus de 30 ans. Cette cellule a identifié 65 "agresseurs". Que des hommes ou presque. 80 % sont ou étaient prêtres, 11% sont religieux et 9 % laïcs. Comme ces agressions sont anciennes, 8 agresseurs sur 10 sont décédés aujourd'hui. Des Sarthois figurent-ils parmi les victimes ? " Pas à notre connaissance" affirme le Père Grégoire " Il n' y a pas de cas qui nous ont été signalés récemment. Cela ne veut pas dire qu'il n' y en a pas. J'espère que les travaux de cette commission vont permettre de libérer la parole, s'il y a d'autres situations dont on n'aurait pas connaissance". Le vicaire général du diocèse du Mans rappelle qu'il y a eu des condamnations par le passé. Le Père Max de Guibert a été condamné à trois ans de prison ferme en janvier 2021 pour des agressions sexuelles commises sur six adolescents entre 1990 et 2003 lorsqu'il exerçait dans les paroisses de Mamers et de Bonnétable.

Le silence de l'Eglise

Taxée d'avoir ne pas avoir réagi pendant des années, "l'Eglise a une énorme par de responsabilité" reconnait le Père Grégoire "comme la société dans son ensemble. Il y a des tabous qui se sont posés sur ces situations-là et qui ont demandé énormément de temps avant d'être levés". Comment faire alors pour que cela ne se reproduise pas ? "Les choses ont évolué dans les mentalités, aussi bien dans la hiérarchie de l'Eglise, dans le clergé que dans l'ensemble de la communauté. Mais il faut aussi prendre conscience que nous sommes tous responsables. Il faut aider l'institution à gérer la question du pouvoir. L'impression que certains peuvent mettre la main sur les autres". Plusieurs associations de victimes réclament la levée du secret de la confession. " C'est une question à laquelle il va falloir réfléchir" reconnait le vicaire général. " Mais il faut distinguer d'une part le pervers qui va se confesser, ce qui est extrêmement rare, et les informations que l'on peut obtenir par le biais d'une victime". Le père Grégoire pense aussi à l'immense majorité des prêtres qui se sent sali par les agissements de ces criminels et qui jettent le discrédit sur l'ensemble de la communauté. D'après le rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique, entre 2900 et 3200 prêtres auteurs d'actes de pédocriminalité ont été recensés ces 50 dernières années, ce qui représente 3 % des prêtres .

L'interview du Père Grégoire Cador est à réécouter ici