Pédocriminalité dans l'Eglise : "la prescription des faits, ce n'est pas la prescription de la souffrance"

Le rapport Sauvé, très attendu ce matin sur la pédocriminalité dans l'Eglise est publié ce mardi, et il est accablant : selon la "commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise", il y a plusieurs centaines de milliers de victimes depuis 1950. L'épiscopat a d'ailleurs exprimé "sa honte et son effroi" à la lecture de ce rapport qui dénonce un phénomène "au caractère systémique" et "l'indifférence cruelle" de l'Eglise catholique. L'avocat messin Thomas Hellenbrand a suivi le dossier d'un homme victime d'un prêtre du diocèse de Moselle dans les années 90. Il était l'invité de France Bleu Lorraine ce mardi.

Une "visite pastorale" pour "régler" des faits d'agression sexuelle

A l'époque, les parents du jeune garçon avaient écrit à l'évêque, raconte Me Hellenbrand. "Il leur avait répondu en commençant son courrier de la façon suivante : 'J'accuse en toute discrétion les révélations que vous me faites et qui me confirment les méfaits de ce prêtre.' La hiérarchie savait. L'évêque a proposé ensuite de régler le problème par ce qu'il a appelé 'une visite pastorale'. Il est allé voir le prêtre six mois plus tard, et cette visite n'a jamais rien donné. L'évêché n'a jamais alerté les autorités judiciaires, et aujourd'hui, les faits sont prescrits". C'est le cas de nombreuses autres victimes.

Une lettre au Pape

Lorsque Me Hellenbrand a repris le dossier, la seule proposition qui leur a été faite localement, "c'est de dire une messe en faveur de [son] client. J'avoue que ce n'était pas la réparation que nous attendions, et c'était difficile à entendre". Thomas Hellenbrand est allé jusqu'à écrire au Pape "face au silence des évêques. Je lui avais écrit que la prescription des faits, ce n'est pas la prescription de la souffrance." Il demande une réparation financière de la part de l'Eglise pour les victimes : "ça semble toujours mercantile, malheureusement, on n'a pas trouvé d'autres moyens, à l'heure actuelle."

Une question "internationale"

Pour lui, "la vraie question, c'est pourquoi l'omerta ? Qui a tu les choses ? Jusqu'à quel niveau de la hiérarchie ? Qui sont les responsables ? Est-ce qu'on s'arrête aux évêques ou est-ce qu'on va plus loin, et comment la loi du silence a été entretenue ?"

Par ailleurs, pour l'avocat messin, il faudrait se poser la question de la pédocriminalité dans l'Eglise "au niveau international. Est-ce que la France est le seul pays où il y a des problèmes de pédophilie ? Finalement, c'est uniquement parce que les médias poussent à ce qu'on parle du sujet qu'une commission a été désignée et qu'un rapport a été rendu."