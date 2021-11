Pédocriminalité dans l'Église : "il y avait beaucoup de silence, beaucoup d’omerta", dénonce une victime

Un mois après la publication du rapport Sauvé sur l’étendue de la pédocriminalité au sein de l’Eglise catholique, l'Hazpandar Bernard Caussade a pris la parole ce mardi sur France Bleu pour dénoncer les violences qu’il a subies et surtout l’omerta autour.

"L’Eglise doit payer et ne doit pas se cacher derrière des dérives", estime Bernard Caussade (illustration)

Il se considère comme la 26ème victime de pédocriminalité au sein du diocèse de Bayonne-Lescar-Oloron. Un mois après la publication du rapport Sauvé qui avait dénombré 25 victimes sur le territoire depuis 1950, Bernard Caussade sort du silence et témoigne au micro de France Bleu Pays Basque ce mardi 9 novembre.

Expatrié en Normandie, il habite à Caen depuis longtemps, mais c’est au Pays Basque qu’il a grandi. Né à Hasparren, Bernard Caussade a été scolarisé au petit séminaire, d’abord à Bayonne puis à Ustaritz. Agé de près de 70 ans aujourd'hui, il explique avoir subi des violences physiques à Bayonne puis des violences sexuelles à Ustaritz dans les années 60 par deux hommes d’église qui sont aujourd’hui décédés.

Il y avait beaucoup de silence, beaucoup d’omerta.

"J'ai été surtout victime de violences d'un personnage que j'appelle sous le sobriquet de Patte à gauche. Il était connu", se souvient Bernard Caussade. A l’époque des faits, il avait à peine une dizaine d’années. "Quand je me confessais, je le disais à des prêtres. Mais ils se couvraient derrière le secret de la confession pour ne pas avoir à le dire". L'Hazpandar dénonce l’omerta qui existait face à un clergé qui était alors très puissant.

Aujourd’hui, l’Eglise reconnaît une responsabilité institutionnelle. La Conférence des évêques, réunie à Lourdes, s’est engagée pour l’indemnisation des victimes et c’est une chose très importante pour Bernard Caussade : "l’Eglise doit payer et ne doit pas se cacher derrière des dérives. Pendant trop longtemps, elle a fait sa propre loi et sa propre justice".