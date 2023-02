Pédocriminalité dans l'Eglise : le diocèse de Bayonne verse 250.000 euros pour dédommager les victimes

250.000 euros, c'est la somme que le diocèse de Bayonne, Oloron, Lescar a provisionné jusqu'à présent pour indemniser les victimes de l'Eglise. Ce mercredi 8 février, ça fait 4 ans, jour pour jour, qu'a été installée la commission Sauvé. Dans son rapport rendu en octobre 2021, elle estimait à 216.000 le nombre de victimes en France et à 20 millions le montant nécessaire des indemnisations.

ⓘ Publicité

Chaque diocèse doit abonder le fond d'indemnisation. Ce sera 250.000 euros donc, pour le moment, pour le diocèse de Bayonne, Oloron, Lescar qui a vendu 3 biens immobiliers : à Anglet, Bayonne et Byzanos. Deux d'entre eux sont des biens reçus en legs. Et comme, il faudra certainement encore plus d'argent, le diocèse envisage de vendre deux autres appartements sur la côte basque, eux aussi reçus en legs.

Sur le diocèse de Bayonne, Oloron, Lescar, à ce jour, une trentaine de victimes sont recensées. Certaines se sont faites connaître après la publication du rapport Sauvé.