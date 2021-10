"Le drame est beaucoup plus considérable que ce qu'on pouvait imaginer", réagit le diocèse de Nancy-Toul, alors que la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique estime à 216.000 le nombre de victimes depuis 1950. Il faut "combattre ce fléaux", dit Jean-Louis Papin.

Pédocriminalité dans l'Eglise : "le drame est beaucoup plus considérable que ce qu'on pouvait imaginer"

Il y a eu en France 216.000 victimes de clercs ou religieux depuis 1950 selon la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique (Cise), qui a rendu ses conclusions ce mardi 5 octobre. Elle estime entre 2.900 et 3.200 le nombre de pédocriminels hommes, prêtres ou religieux, au sein de l'Eglise catholique depuis 1950. "Le drame est beaucoup plus considérable que ce qu'on pouvait imaginer", réagit le diocèse de Nancy-Toul.

Il faut "combattre ce fléaux", dit Jean-Louis Papin, l'évêque du diocèse de Nancy-Toul, notamment via "la cellule d'écoute que l'on peut facilement joindre à Nancy, qui est composée de médecins et de juristes", mais aussi en orientant "ces personnes vers des spécialistes qui peuvent les accompagner" et en "formant les futurs prêtres".

Cliquez ici pour écouter l'interview de Jean-Louis Papin, évêque du diocèse de Nancy-Toul.

Monseigneur Jean-Louis Papin ne redoute la publication du rapport de la Ciase "parce que c'est un rapport qui a été commandé par la Conférence des évêques de France pour faire la clarté sur tout ce qu'il s'est passé depuis les années 1950".

Interrogé sur le témoignage d'un nancéien victime de violences sexuelles dans son enfance par un prêtre du diocèse de Nancy-Toul, l'évêque explique l'avoir "longuement reçu" et dit "partager et reconnaitre sa souffrance". "Je lui demande pardon, si un pardon peut être octroyé, pour tout ce qu'il a subit".