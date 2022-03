Pédocriminalité dans l'Eglise : les Petits Chanteurs de Touraine en quête de vérité et de reconnaissance

L'heure était à la prière et à la compassion. Ce dimanche 20 mars, pour la première fois en France, une journée nationale de prière pour les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise catholique était organisée. A Tours, d'anciens Petits Chanteurs de Touraine, victimes présumées d'un prêtre tourangeau, l'abbé Tartu, ont assisté à la messe célébrée en la cathédrale Saint-Gatien.

Des mots adressés aux victimes présumées de l'abbé Tartu

Après avoir parlé du rapport Sauvé et la responsabilité de l'Eglise, l'archevêque de Tours, pour la première fois publiquement, s'est directement adressé à ces anciens choristes. "Certains d'entre eux sont présents ce soir, je les salue particulièrement. Je veux remercier ceux qui ont trouvé la force de briser le silence, la force de parler après des années." Monseigneur Jordy évoque une "affaire sordide" et assure que le diocèse laissera faire la justice.

Ça fait du bien d'être écouté, d'être entendu - Frédéric, victime et membre du collectif "Voix libérées"

Même s'il ne nomme jamais l'abbé mis en cause, son intervention est une étape importante pour Frédéric, l'une des victimes et membre du collectif "Voix libérées", constitué en décembre dernier. "C'est une première étape vers la reconnaissance, peut-être la réparation. L'archevêque nous a donné la paix du Christ, c'est un symbole fort pour nous. Ça fait du bien d'être écouté, d'être entendu", confie-t-il.

Un dialogue en construction entre le diocèse et le collectif

Les anciens Petits Chanteurs du collectif n'ont pas pu prendre la parole pendant l'office, mais ont échangé quelques mots à l'issue de la messe avec Mgr Jordy et les prêtres présents. "Le dialogue commence à se créer", se réjouit Christian Guéritauld, coordinateur du collectif.

"On va se revoir, il y a des rendez-vous qui ont été pris. Mgr Jordy a vraiment l'intention de réunir les victimes et le collectif pour faire quelque chose", indique-t-il. Le premier à avoir porté plainte en 2006, Gilles Martin, a d'ailleurs été reçu par l'archevêque ce samedi. Une main tendue que le collectif compte saisir.

Les membres du collectif "Voix libérées" ont distribué des tracts aux fidèles tourangeaux, avant le début de la messe consacrée aux victimes d'abus sexuels. © Radio France - Chloé Martin

Un "collectif du doute" à la démarche douteuse

Un autre collectif espère lui aussi se faire entendre. Le "collectif du doute", officiellement présenté ce samedi 19 mars, est composé de six anciens Petits Chanteurs, qui veulent se démarquer de la démarche du collectif "Voix libérées". Tous se disent blessés par les révélations sur l'abbé Tartu, et surtout, par leur médiatisation.

"Le décalage est énorme entre ce que nous avons vécu, ce que l'on a perçu de l'abbé Tartu et ce qu'on lit. Je n'ai jamais vécu tout ça, et d'entendre exactement le contraire, je ne comprends pas", témoigne Denis Jagou. "En 50 ans, il n'y a jamais eu aucun soupçon, jamais une quelconque rumeur."

On ne dit pas que ça ne s'est pas passé, mais nous, on ne sait rien - membres du "collectif du doute"

Lui et ses camarades, qui tous assurent n'avoir jamais été abusés par le prêtre, veulent aujourd'hui sortir du silence pour n'être pas considérés comme complices. Mais surtout défendre leurs souvenirs joyeux d'une Manécanterie qui les a forgés. De là à tomber dans un doute plein d'ambiguïtés, que l'on a du mal à saisir.

Des voix des Petits Chanteurs dissonantes

"On ne dit pas que ça ne s'est pas passé, mais nous, on ne sait rien, on n'a rien vu, rien entendu", expliquent-ils. Pas question pour autant de défendre l'abbé Tartu. Mais si ce collectif dit soutenir la souffrance des potentielles victimes, il prend ses distances avec les témoignages avancés, et surtout la méthode de "Voix libérées", fustigeant un "harcèlement par mails", une "violence" à la #MeeToo et un tribunal médiatique.

Une démarche que ne comprend pas Christian Guéritauld, coordinateur de "Voix libérées". "On peut très bien dans le collectif entendre toutes les voix. C'est le principe d'une chorale. Il y a plusieurs partitions mais ça ne fait qu'un seul chant." La mémoire des uns peut ainsi coexister avec la mémoire des autres. "Ce serait bien qu'ils nous rejoignent pour que le doute se dissipe pour eux."