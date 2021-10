Pédocriminalité dans l'Église : les réactions de catholiques en Berry

C'est un rapport choc aux conclusions terribles : la commission Jean-Marc Sauvé sur les abus sexuels au sein de l'Église vient de rendre ses conclusions ce mardi. Cette commission indépendante estime qu'il y a eu entre 2 900 et 3 200 pédophiles au sein de l'Église depuis 1950; et évoque 330 000 victimes de clercs, religieux et laïcs au sein de l'institution catholique. Des chiffres qui attristent et choquent Monique Perret et Marie-Hélène Bodin, deux croyantes dans l'Indre et le Cher. Elles attendent désormais une réaction de la part de leur communauté et de l'Église suite à ce rapport-fleuve.

L'effroi face à l'ampleur des révélations

Monique Perret, Castelroussine, déléguée diocésaine pour les relations avec les musulmans, ne découvre évidement pas le phénomène; mais pour autant elle évoque un vrai choc. "J'ai ressenti une brisure en moi, une brisure dans mon Église. Et puis je me suis dit : quel courage. Parce que c'est une commission indépendante, qui a pu mener son travail jusqu'au bout" décrit-elle.

Ce rapport, il est fait pour nous bousculer

La réaction de Marie-Hélène Bodin, Vierzonnaise et fille de diacre, est similaire : "Je suis effrayée de ce que j'entends. Effrayée par le nombre de personnes atteintes, par les dégâts commis. Et où l'Église n'a rien vu... -enfin je n'en sais rien, en même temps qui suis-je pour juger ? - en tous cas n'est pas intervenue suffisamment au fur et à mesure des choses qui pouvaient se dire (...) Ca fait quand même des années que des personnes parlent. Je trouve que cette attention portée elle est arrivée tard, mais elle a le mérite d'exister" .

Quelles suites à donner ?

La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase) détaille dans son rapport 45 propositions pour améliorer la prévention, l'écoute des victimes, leur indemnisation, ou encore la formation des prêtres. Monique Perret attend de voir ce qu'il sera fait, et espère une remise en question sur certains points : "Il va nous falloir de l'audace, encore, pour dénoncer, mais pas de manière diffamatoire, ce dont nous pourrions être témoins pour que ça ne dure pas. Ce qu'il va falloir de courage aussi c'est de se dire que l'Église est quand même bâtie sur une surexposition et domination masculine, et donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça n'est pas le moment de proposer aux femmes qui le veulent de prendre des responsabilités" s'interroge la Castelroussine.

De son côté, Marie-Hélène Bodin évoque une formation spécifique de tous ceux au contact d'enfants et d'adolescents au sein de structures catholique. Elle espère une réaction du pape après la publication de ce rapport. "J'espère qu'il aura une parole là dessus, et pas qu'une parole où on demande pardon" détaille la Vierzonnaise. La réponse des institutions catholiques de France au rapport de la Commission devrait être détaillée en Novembre.