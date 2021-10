Pédocriminalité dans l'Eglise : presque 30 agresseurs potentiels identifiés en Drôme Ardèche

"On n'imaginait pas l'ampleur. C'est très grave" admet l'évêque de Valence, Pierre-Yves Michel. "C'est une honte pour nous tous" lance Jean-Louis Balsa, l'évêque de Viviers. 330 000 victimes de clercs, religieux ou laïcs depuis 1950 : c'est ce que dévoile ce mardi le rapport final de la commission Sauvé, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique.

Les diocèses de Valence et de Viviers, comme la quasi totalité des autres diocèses français, ont répondu aux sollicitations de la commission, et ont recueillis témoignages et documents dans leurs archives, pour repérer de potentiels agresseurs en leur sein. "Le travail demandé depuis trois ans nous a permis de revisiter toutes nos archives depuis les années 50 et de repérer 12 cas" explique le père Guillaume Teissier, vicaire du diocèse de Valence, "trois ont d'ailleurs été suivis d'une procédure judiciaire". Il rapporte que toutefois pour certains cas, il faudrait plus parler de soupçons d'abus que d'agressions sexuelles.

Le père Charles Bécheras, vicaire au diocèse de Viviers en Ardèche, parle quant à lui "d'une quinzaine de cas repérés", la plupart "dans les années 70 - 80". 16, précise l'évêque de Viviers, ajoutant avoir également recueillis des témoignages de fidèles rapportant des faits anciens dans d'autres diocèses, ailleurs en France.

Dans la majorité des cas, les agresseurs sont morts précisent les deux vicaires.