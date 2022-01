Pédocriminalité dans l'église : une réunion publique à l'église La Borie-Darle de Brioude ce samedi

Plusieurs fidèles se sont réunis en l'église La Borie Darles de Brioude ce samedi 29 janvier pour évoquer la pédocriminalité au sein de l'église. Objectif, mieux accueillir et accompagner les victimes et les auteurs, chacun à son échelle.

Comment faire face à la pédophilie au sein de l'église pour en faire une maison plus sûre ? C'était l'objet d'une réunion publique sur la pédocriminalité organisée par le Diocèse du Puy à Brioude ce samedi 29 janvier. Un temps d'échange qui fait suite à la publication du rapport Sauvé qui a révélé l'ampleur des faits commis depuis 1950. Une trentaine de fidèles s'est réuni à l'élise La Borie Darles pour tenter de trouver des solutions localement, car la paroisse de Brioude n'est pas épargnée.

Un questionnaire préparatoire

En amont de cette réunion, un questionnaire a été mis à disposition pour permettre à chacun d'évoquer comment a été vécu la publication du rapport Sauvé. Le père Pierre de Veyrac, curé de l'ensemble paroissial de Brioude a restitué les grandes lignes de la quarantaine de retours parvenus à la paroisse : "Il y a bien sûr le choc, la colère qui revient beaucoup. Certains évoquent le systémisme mis en lumière. On parle aussi de soulagement : enfin l'église se met en route. Certains évoquent aussi une forme de culpabilité : j'ai peut-être cotoyé un prêtre abuseur sans rien voir. En revanche, tous s'accordent à dire que leur foi n'est pas touchée. Mais une majorité se dit plus attentive au problème et souhaite avancer".

Père Pierre de Veyrac, curé de la paroisse de Brioude : les paroissiens s'interrogent pour que l'église soit plus sûre Copier

Beaucoup de questions ont été abordées par l'assistance. Comment réagir quand une personne témoigne d'un abus ? "Ca nous fait un choc et ce choc est normal, on se dit que ça n'est pas possible, souligne la psychologue Marie-Pierre Labrosse, membre de la cellule d'écoute de la paroisse. Il faut être en soutien et inciter la personne à témoigner et si besoin l'accompagner". Par ailleurs, les évêques sont désormais sommés de signaler tous les faits de pédocriminalité à la justice. "L'objectif c'est de mettre fin au déni et de cheminer ensemble. Chacun doit agir à son échelle" abonde le père Pierre de Veyrac.

Jacqueline (à gauche) a un frère et un neuveux abusés par des hommes d'église à 30 ans d'intervalle © Radio France - Thomas Loret

Toute une famille détruite

Jacqueline a ensuite pris la parole pour raconter que son frère et son neveu ont été abusés à 30 ans d'intervalle. "Mon frère a été renvoyé de son école brusquement à l'âge de 11 ans, sous le prétexte qu'il n'avait pas du tout travaillé. Quand à mon neveu il a été attaqué par un clerc qui jouait de l'orgue et qui l'a attiré comme ça". Ce n'est que bien des années après que Jacqueline a compris : "mon frère m'en a parlé au moment de son divorce en me disant qu'il ne voulait plus entendre parler des curés car il savait de quoi ils étaient capable".

Quand j'en parlais à notre prêtre, il me disais que j'étais paranoïaque - Jacqueline, sœur d'une victime

L'acte dont son frère a été victime l'a poursuivi toute sa vie selon Jacqueline. Troubles relationnels, disputes régulières avec leur père, c'est toute la famille qui a été détruite. Deux confidences et à chaque fois le même sentiment de solitude pour Jacqueline : "Je ne savais pas quoi faire, car quand j'en parlais à notre prêtre, il me disais que j'étais paranoïaque. Du coup j'ai partagé cette souffrance, en silence moi aussi".

Une cellule d'écoute pour les victimes

Pour venir en aide au victimes, la paroisse de Brioude a mis en place une cellule d'écoute. "Il y a des cas sur notre secteur, comme partout. Nous avons des témoignages sur des faits anciens" souligne Caline Forest, conseillère conjugale et écoutante pour cette cellule. "Ca leur a pourri la vie, sur le plan sentimental, affectif, sexuel et psychologique. Ca ne laisse pas intacte". Et Marie-Pierre Labrosse de poursuivre : "souvent les victimes se demandent pourquoi elles n'ont pas dit non. Mais un enfant à qui cela arrive est sidéré et ne se défend pas. Nous sommes là pour leur expliquer qu'elle n'ont pas de honte à avoir".

Caline Forest, membre de la cellule d'écoute de la paroisse de Brioude : "ça leur a pourri la vie !" Copier

De nouvelles réunion publiques sur la pédocriminalité seront organisées prochainement à Brioude. D'autres questions pourraient être abordées plus longuement comme la prévention auprès des enfants ou encore l'accueil de la parole des prêtres auteurs d'abus sexuels.