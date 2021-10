Pédocriminalité : les prêtres doivent dénoncer les faits "à la justice", déclare Gérald Darmanin

Après avoir reçu le président de la Conférence des évêques de France (CEF), Mgr Eric de Moulins-Beaufort, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé ce mardi devant l'Assemblée nationale que les prêtres ayant connaissance de "crimes" contre des "enfants de moins de 15 ans", devaient "porter" ces faits de pédocriminalité "à la justice" et ne pas y opposer le secret de la confession.

"Le secret de la confession est depuis quasiment 200 ans dans notre droit, connu comme un secret professionnel, au même titre que les médecins ou les avocats. Il souffre cependant d'exceptions en ce qui concerne notamment les crimes commis pour des enfants de moins de 15 ans et qu'il est évident qu'il ne peut y avoir aucune sanction contre tout religieux ou toute personne qui a connaissance de faits d'abus sexuels contre des enfants et que ceux-ci doivent le porter pour la protection des enfants à la justice de notre pays", a déclaré le ministre de l'Intérieur qui répondait à une question du député LREM Florent Boudié.

La semaine dernière, Mgr Eric de Moulins-Beaufort avait déclenché une polémique après avoir déclaré que le secret de la confession était "plus fort que les lois de la République" et ne pouvait donc pas être brisé. Le président du CEF a depuis présenté ses excuses. Revenant sur ses propos, Gérald Darmanin a affirmé lui avoir "redit, comme (il) le dit à chacun des cultes, qu'il n'y a en effet aucune loi qui est supérieure aux lois de l'Assemblée nationale et du Sénat et qu'il n'y a aucune loi au-dessus de celle de la République". "La République française, a insisté le ministre, respecte tous les cultes (...) respecte toutes les confessions, à partir du moment où elles respectent la République et les lois de la République".

Une semaine après la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église (Ciase), Gérald Darmanin a enfin salué "le courage de l'Église de France de commander ce rapport" sur la pédocriminalité au sein de l'Église catholique "et de donner à M. (Jean-Marc) Sauvé mandat pour faire toute vérité sur cette histoire, cette ténébreuse histoire".