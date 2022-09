Pédocriminalité : un Nancéien arrêté pour avoir obtenu des vidéos en piégeant des jeunes filles

Un Nancéien de 21 ans a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir obtenu en les piégeant des photos et vidéos intimes de jeunes filles mineures. La qualification de viol pourrait être retenue. L'enquête se poursuit pour retrouver les victimes et savoir à quoi servaient ces images.

Un Nancéien de 21 ans a été placé en garde à vue ce mardi 27 septembre au matin dans une enquête lancée en 2021 pour des faits pouvant aller de la corruption de mineurs jusqu'à viol sur mineurs. Une information judiciaire devrait être ouverte afin de poursuivre les investigations, écrit dans un communiqué le procureur de la République de Nancy, François Pérain.

Démarchées par une "agence de mannequins"

L'affaire démarre pendant l'année 2021 quand la brigade de protection de la famille du commissariat de Nancy reçoit deux procédures distinctes pour corruption de mineur pour des victimes habitant en Belgique et à Châteauneuf-du-Pape dans le Vaucluse. Dans ces deux cas, les victimes ont expliqué avoir été démarchées sur un réseau social par une femme se présentant comme travaillant pour une agence de mannequins. Une femme qui leur demandait d'envoyer des photos et vidéos dénudées pour être recrutées. Des poses de plus en plus suggestives et pressantes, l'une des jeunes filles allant "jusqu'à s'insérer sexuellement un objet" selon le communiqué du parquet.

La "recruteuse" était en fait un homme, habitant Nancy et âgé de 21 ans. Cet homme a été interpellé une première fois le 14 décembre 2021. Son matériel informatique a été saisi. Une première analyse a permis de découvrir des photos et vidéos, certaines pornographiques, de centaines de jeunes filles. Face à la quantité de fichiers, les gendarmes spécialisés du centre de lutte contre les criminalités numériques a été saisi en soutien de la police nancéienne. Un travail d'analyse et de recoupement des données qui a permis de retrouver et d'entendre neuf victimes.

Combien de victimes ?

L'enquête se poursuit avant d'identifier d'autres mais aussi de caractériser une possible infraction de viol sur mineur. Depuis la loi du 21 avril 2021, le fait de solliciter une personne "aux fins de commettre des pénétrations sur elles-mêmes" est susceptible de revêtir la qualification de viol sur mineur selon le procureur de la République de Nancy. Sur les neuf plaintes reçues, deux portent sur des faits de viol sur mineur.

Les enquêteurs travaillent également sur l'utilisation faite de ces images. Etaient-elles vendues ensuite ? C'est ce que doivent déterminer policiers et gendarmes désormais. Le mis en cause possède plusieurs comptes sur le cloud, ainsi que plusieurs comptes Paypal. Des éléments qui doivent encore être confirmés.