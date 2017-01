Pédophilie à Arcachon : un animateur du centre aéré mis en examen

INFORMATION FRANCE BLEU GIRONDE - Un jeune homme de 20 ans, animateur au centre aéré "Les Mille Potes" d'Arcachon, a été mis en examen fin décembre pour agressions sexuelles sur mineurs. Ses victimes présumées sont des fillettes âgées de 3 à 5 ans.

Le violeur présumé est accusé d'attouchements et de fellations imposées à plusieurs fillettes. Les faits reprochés remontent aux vacances de Noël. D'après nos informations il y aurait au moins 4 victimes, peut-être 5. Plusieurs parents ont déjà livré leur témoignage. Ils évoquent tous des agressions sexuelles sur leurs enfants à l'heure de la sieste. A ce moment là le violeur présumé était seul dans une pièce avec les enfants.

Le 30 décembre dernier, à la suite d'une première plainte, le parquet de Bordeaux a ouvert une information judiciaire et l'animateur du centre aéré a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. Il a été placé sous contrôle judiciaire chez lui à Arcachon. Une situation qui ne convient pas aux parents des victimes. Elles demandent aujourd'hui son incarcération.

Il faut que la justice aille plus plus vite. On manque d'information. Pourquoi ce jeune est-il toujours en liberté ? — Le père d'une victime présumée