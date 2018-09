Le suicide de Pierre-Marie Dizier laisse beaucoup de victimes et de leurs familles dans le désarroi le plus complet. Elles n'auront jamais d'excuses, pas plus d'explications dans un dossier qui laisse beaucoup de questions sans réponse.

Indre-et-Loire, France

Le chef de choeur du conservatoire de Tours était incarcéré depuis février, poursuivi pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs mineurs, mais il n'y aura donc finalement pas de procès dans cette affaire de pédophilie présumée. Pas d'excuses non plus pour les victimes. Et beaucoup de questions restent aujourd'hui sans réponse.

Des victimes qui resteront inconnues de la justice

La première question porte sur l'ampleur de l'affaire. Combien de victimes Pierre-Marie Dizier aura-t-il fait au total ? On sait qu'il exerçait ses fonctions au Conservatoire depuis plus de 15 ans. En 2005 il avait d'ailleurs été condamné pour des faits d'attouchements datant de 2002, avant d'être relaxé un an après. On sait aussi que les dernières plaintes dans ce dossier étaient arrivées tout récemment de la part de jeunes majeurs, il est donc fort probable que d'autres avaient eux aussi prévu de se manifester à leur tour. L'enquête étant désormais terminée, l'instruction s'étant arrêtée avec le décès du pédophile présumé, ces autres victimes potentielles ne peuvent donc plus déposer plainte.

Autre question, celle du financement. Comment Pierre-Marie Dizier parvenait-il à organiser sur ses fonds propres les week-ends à Paris ? Pourquoi organiser également des séjours à La Réunion ? Paris et La Réunion, où les faits les plus graves se seraient déroulés.

Dernière interrogation pour l'instant, celle qui laissera des cicatrices béantes dans la ville. La direction du conservatoire, et au-dessus la mairie, auraient-elles pu empêcher tout ça ? Des enfants auraient en effet été abusés au sein même de l'institution, dans une salle de cours à la porte fermée à clé. Accusation qui figure dans le dossier. La chape de plomb qui peinait à se fissurer depuis sept mois semble en tout cas définitivement refermée sur le Conservatoire de Tours.