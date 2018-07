Orléans, France

Le père Olivier de Scitivaux, l'ancien recteur de la basilique de Cléry-Saint-André, se trouve donc derrière les barreaux depuis quelques jours. Déjà mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans en avril dernier (deux victimes présumées l'ont dénoncé mais une seule victime avait été retenue par le juge d'instruction, la première accusation de viol était frappée de prescription), le prêtre de 58 ans est à nouveau mis en examen, mais cette fois pour viol et agression sexuelle. Il y a quelques semaines, une troisième victime s'est fait connaître auprès de la brigade de recherches de la gendarmerie d'Orléans, chargée de l'enquête.

Une enquête préliminaire ouverte en mars dernier

L'affaire avait éclaté en mars dernier, lorsque l'évêque d'Orléans, Jacques Blaquart, avait révélé que des accusations de viol et d'attouchements avaient été portées par deux hommes contre le père Olivier de Scitivaux, et qu'une enquête préliminaire avait été ouverte par le Procureur de la République d'Orléans. Jacques Blaquart venait alors de suspendre le recteur de la basilique de Cléry Saint André, très actif et engagé auprès des mouvements de jeunes dans le diocèse du Loiret, de toutes ses fonctions.

Les faits se seraient déroulés notamment à Perros Guirrec en Bretagne

Si la première accusation de viol, remontant aux années 80, lors d'un camp de jeunes à Perros Guirrec en Bretagne dans un centre de vacances géré par le diocèse du Loiret, n'avait pas donné lieu à de plus amples investigations, puisque l'affaire était prescrite, un deuxième témoignage avait lui abouti à la mise en examen du père Olivier de Scitivaux, au mois d'avril dernier. Il s'agissait de soupçons "d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité", lorsque le père de Scitivaux était le prêtre de l'église Saint Paterne à Orléans. La victime, âgée aujourd'hui de 33 ans, avait parlé d'attouchements, également lors d'un séjour à Perros Guirrec, alors qu'il était dans la chorale de la paroisse.

Une nouvelle mise en examen pour viol

Aujourd'hui le Procureur de la République d'Orléans Nicolas Bessone confirme une information détenue depuis plusieurs jours par France Bleu Orléans : une troisième victime présumée s'est manifestée auprès des gendarmes de la brigade de recherches du Loiret, chargés de l'enquête. Entendu une nouvelle fois par le juge d'instruction, Olivier de Scitivaux a donc été mis en examen, cette fois pour viol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Les faits se seraient déroulés entre 1992 et 1998, à Orléans et Perros Guirrec, la victime avait alors entre 10 et 15 ans. Le juge des libertés a décidé de placer Olivier de Scitivaux en détention provisoire.