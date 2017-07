Pédophilie dans l'Église : 3 cas présumés dans la Loire

Le diocèse de Saint-Étienne peut-être au cœur d'une affaire de pédophilie : au moins trois personnes, mises en relation par le site coabuse.fr, affirment avoir été abusées dans les années 80-90 dans la Loire. Elles accusent toutes le même prêtre. Et il pourrait y avoir d'autres victimes.

C'est un prêtre du diocèse de Saint-Étienne qui est visé aujourd'hui par des soupçons de pédophilie. Trois personnes originaires de la Loire sont entrées en contact via coabuse.fr, un site internet permettant de mettre en relation les victimes de pédophilie. Elles affirment toutes avoir été abusées par le même homme. Des faits qui remontraient aux années 80-90, et qui seraient aujourd'hui prescrits.

Coabuse.fr, un site pour retrouver son agresseur

Franck Favre est le fondateur du site internet coabuse.fr. Son fonctionnement est simple : "Il suffit de se rendre sur le site, de remplir le formulaire très librement. Aucun champ n'est obligatoire, chacun donne les informations qu'il veut bien donner. Tous les renseignements sont ensuite rentrés par moi-même dans une base de données, personne d'autre que moi n'en prend connaissance. La confidentialité est primordiale". Des tests sont ensuite faits sur la base de données, pour faire des corrélations entre les différents formulaires. "Quand on a une suspicion de corrélation, d'un même agresseur, ajoute Franck Favre, je mets simplement en contact les deux personnes. Et ensuite, ils font ce qu'ils veulent, je ne m'occupe plus de rien".

"Il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes", Franck Favre, fondateur de coabuse.fr

Grâce à coabuse.fr, huit affaires de pédophilie ont pu être révélées. Deux ont été particulièrement médiatisées : une à Nice, dernièrement, et celle dont on parle aujourd'hui dans la Loire, révélée par 20minutes. Pour l'instant, trois personnes affirmant être les victimes de ce prêtre se sont manifestées, mais d'après Franck Favre, elles pourraient être bien plus nombreuses : "Nos certitudes, avec l’expérience que l'on a, c'est qu'il y en a beaucoup plus". Le fondateur du site internet lance donc un appel : "On espère que d'autres victimes rempliront un formulaire sur le site, et seront mises en contact avec les victimes connues aujourd’hui. Elles décideront d'agir, ou bien elles discuteront ensemble, puisque la discussion est déjà très salvatrice pour elles".

Le prêtre mis en cause serait toujours en exercice aujourd'hui. Le diocèse de Saint-Étienne doit communiquer sur cette affaire dans la journée. L'une de ces victimes présumées a accepté de témoigner au micro de France Bleu Saint-Étienne Loire. Son témoignage sera prochainement mis en ligne.