Pédophilie dans l'église : "C'était irresponsable d'accueillir ce prêtre à Bordeaux sans connaître son passé"

C''est l'un des 3.000 pédocriminels recensés par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, la CIASE qui rend son rapport ce mardi à la Conférence des évêques de France. Gérard Mercury est un ancien prêtre qui a défrayé la chronique bordelaise il y a plus de vingt ans. Un curé pédophile multirécidiviste condamné à Toulon, et qui avait ensuite été déplacé en Gironde. Il est le premier curé destitué par l'église de France pour des faits d'abus sexuels sur mineurs.

"Des faits traumatisants pour les familles de victimes"

Il est arrivé "sur recommandation" par le biais d'une congrégation religieuse présente à Bègles - Abbé Jean Rouet

Un jour d'octobre de l'année 2000, les gendarmes frappent à la porte du presbytère de Pessac. Le curé Gérard Mercury reconnaît des gestes déplacés envers six adolescents. Des agressions sexuelles commises entre 1994 et 1999 à Léognan.

"C'était un jeune qui s'était confié à ses parents à l'âge de 18 ans. Je connaissais sa famille dont j'avais célébré le sacrement de mariage, c'est elle qui m'a alerté", se souvient le père Jean Rouet, vicaire général honoraire du diocèse de Bordeaux, en charge de l'équipe accueillant les victimes d'actes pédophiles au sein de l'église.

Nous avons alors appris que le père Mercury qui venait du diocèse de Toulon avait déjà abusé d'enfants. C'est un effarement total

Un prêtre pédophile "déplacé"

L'enquête judiciaire révèle rapidement que le curé qui exerçait à Léognan et Saint-Médard-d'Eyrans est un pédophile récidiviste. Moins d'une décennie auparavant, en 1991, le tribunal de Draguignan dans le Var l'avait déjà condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des faits similaires commis au sein du diocèse de Toulon.

"A l'époque, raconte le père Jean Rouet, on a accusé le diocèse de Bordeaux de savoir mais non nous ne savions pas, nous n'avions aucune information sur ce qui s'était passé à Toulon".

C'est là où nous sommes, c'est vrai, irresponsables, d'accueillir des gens sans connaître leur passé

D'abord écroué à la maison d'arrêt de Gradignan, Gérard Mercury est finalement condamné une nouvelle fois un an plus tard. En 2001, le tribunal de Bordeaux lui inflige une peine de quatre ans de prison assortie d'une interdiction à vie d'effectuer des activités en lien avec des enfants. Pendant dix ans après sa libération, le prêtre reste soumis à un contrôle judiciaire et médical.

Justice pénale et jugement canonique

Après la justice pénale vient un jugement canonique pris à Rome. En novembre 2001, Gérard Mercury est "reconduit à l'état laïc". C'est le père Jean Rouet qui préside la cérémonie, une première dans l'église de France.

« Je me souviens très bien de ce moment où je lui avais remis cette décision de justice canonique. Cela m’a bouleversé car il ne parlait que de lui et à aucun moment des victimes, ce qui est un signe extrêmement fort d’une maladie et d’une perversité profonde. L’entretien n’a duré que très peu de temps parce que je trouvais cela insupportable", raconte le vicaire général honoraire du diocèse de Bordeaux.

Cette affaire Mercury et "les autres" "nous humilient et nous couvre de honte", affirme Jean Rouet, qui appelle à "accueillir cette vérité quelque soit le mal qu'elle nous fait".

On doit agir avec responsabilité

"En 2001 et 2002, dans le sillage de l'affaire Mercury, nous avions organisé des journées de formation pour tous les acteurs, prêtres, laïcs, directeurs de collège, sur la juste distance à maintenir entre un éducateur et un enfant. Il y a bien d'autres choses à faire", reconnaît Jean Rouet. La remise du rapport de la CIASE ce mardi est une étape dans ce processus de prise de conscience de l'institution.