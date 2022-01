Pédophilie dans l'Eglise : de nouvelles victimes du père Louis Ribes témoignent

Quelques jours après les révélations de l'Eglise sur les abus sexuels commis par le père Louis Ribes dans les année 70 et 80, la parole se libère. Une dizaine de victimes ont témoigné mardi soir lors de la réunion publique organisée à Grammond, le village natal du prêtre, en présence de l'évêque de Saint-Etienne.

Certaines victimes ont raconté pour la première fois ce qu'elles taisaient depuis leur enfance. "J'ai été victime d'attouchements par le Père Ribes. J'en avais parlé avec mes frères mais c'est tout", raconte encore bouleversée Catherine, 44 ans, "Mes parents je ne leur en avais jamais parlé jusqu'à ce matin. Je savais qu'ils seraient au courant à la réunion. En parler à ses parents c'est très dur. Ils ne savaient rien. C'est difficile pour eux d'entendre ça".

Son frère Richard, âgé de 46 ans, fait aussi partie des victimes du prêtre. Il décrit un homme manipulateur, qui savait tromper son monde. "Il nous a acheté beaucoup de cadeaux. A l'époque, il faut savoir qu'on n'avait pas grand chose. On avait à peine la télé. Lui il avait plein de cassettes vidéo. Il nous montrait des films, et à priori pour certaines victimes, des films pornographiques", raconte-t-il, "Il a aussi trompé nos parents par sa gentille. Des victimes, il y en a beaucoup. Juste dans ma famille, on est cinq à avoir été abusés par le père Louis Ribes".

L'affaire prend de l'ampleur dans la Loire

Ses témoignages sont un grand pas pour Annick, l'une des premières victimes à avoir parlé. Il a fallu à cette Ligérienne plus de 40 ans avant de raconter son calvaire. Elle se réjouit que la parole se libère et espère que d'autres victimes se feront connaitre.

L'évêque de Saint-Etienne souhaitait lui aussi favoriser la parole. Monseigneur Sylvain Bataille ne s'attendait pas à découvrir autant de victimes. Avant le début de la réunion, il évoquait cinq nouvelles victimes du prêtre mort en 1994. Il parle désormais d'une cinquantaine de de victimes. Et le chiffre est sans doute très en dessous de la réalité, à en croire certains habitants de Grammond présents dans la salle.

Les oeuvres du prêtre seront démontées

"Nous devons mettre en place des groupes de parole à Grammond pour permettre à d'autres victimes de parler Des groupes de parole avec des gens compétents en psychologie. Il ne faut monter cela à la légère parce qu'il y a des gens qui souffrent", insiste l'évêque.

Quant aux oeuvres du "Picasso des églises" comme on surnommait le père Louis Ribes, elles seront démontées. Ce sera le cas pour les deux fresques qui ornent le choeur de l'église de Grammont. "C'est aujourd'hui une évidence", justifie Monseigneur Sylvain Bataille, "mais on ne va pas laisser vide, sinon on va croire qu'il ne sait rien passé. Il faut qu'on le construise avec les habitants".