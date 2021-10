Pédophilie dans l'église : des témoignages de faits graves recueillis en Dordogne

La commission d'enquête sur la pédocriminalité dans l'église catholique rend son rapport ce mardi. Cet état des lieux est très attendu sur les viols et agressions sexuelles commis par des membres de l'Église catholique. Un comité d’experts formé en 2018 a été chargé d’enquêter sur le phénomène et prévenir de nouveaux abus.

Une cellule d'écoute en Dordogne

Dès 2016 déjà, les évêques de France ont mis en place une cellule d'écoute pour recueillir la parole d'éventuelles victimes d'hommes d'église. En Dordogne, cette cellule est installée au diocèse de Périgueux.

Le docteur Henri Delage, médecin psychothérapeute y a recueilli la parole de plusieurs victimes qui lui ont décrit des faits graves "qui donnent envie de vomir " dit le médecin. Mais souvent ces faits sont anciens, prescrits parfois ou alors, leur auteur est décédé depuis. Il devient difficile de se reconstruire. La souffrance elle, persiste

Des faits souvent prescrits

Les témoignages recueillis sont résumés et arrivent sur le bureau de l'évêque. C'est lui qui peut décider d'éventuelles sanctions et même d'alerter le procureur. A priori rien de tel sur le sujet depuis la mise en route de la cellule d'écoute en Dordogne, mais les dossiers sont très sensibles et confidentiels. La cellule d'écoute continue de recueillir les témoignages de victimes éventuelles. Elle fait aussi de la prévention et de la formation pour que les hommes d'églises, les diacres, les catéchèses, tous ceux qui sont en contact avec les mineurs connaissent précisément le cadre de leur intervention. Une sorte de rappel à l'ordre avant la catastrophe.

Vous pouvez encore solliciter cette cellule à : parolesdevictimes.eglise24@orange.fr ou par courrier : Cellule d'écoute BP 10125 24 005 Perigueux Cedex