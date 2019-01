"Il n'y a pas de prescription pour la souffrance" : des victimes de prêtres pédophiles en Vendée témoignent

La Roche-sur-Yon, France

Alors que le procès du cardinal Barbarin vient de s'achever, la Vendée s'interroge sur les outils dont dispose l'église en matière de lutte contre la pédophilie. Délai de prescription, psychothérapie, commission indépendante de la conférence des évêques de France, travail de mémoire, actions de prévention, geste financier... Mercredi 16 janvier avait lieu une journée et une soirée de sensibilisation à l'ICES de la Roche-sur-Yon, en présence d'experts, d'avocats, et de victimes.

Une colère encore très vive

Beaucoup de laïcs aussi étaient là, une centaine, venue témoigner, s'informer, échanger. Quelques-uns ont pris la parole pour raconter leur histoire, leur souffrance et comment ils tentent de s'en sortir. Ces victimes, qui veulent rester anonymes, ont tous les deux été abusées à l'âge de 8 ans, par le même prêtre, qui a été jugé en 1997. Si le procès a pu les soulager, aujourd'hui elles sont toujours en colère. "J'en veux aux adultes de ne pas avoir joué leur rôle d'adulte", explique l'un d'entre eux. "Ce prêtre a violé des enfants pendant presque 30 ans dans l'église de Vendée et il a été protégé par une institution, qui a fermé les yeux sur ce qu'elle pouvait faire. Et même les gens qui savaient ne sont pas intervenus", ajoute-t-il.

à lire Des victimes de pédophilie dénoncent une quinzaine de prêtres en Vendée

Descente aux enfers

Même si la parole s'est libéré depuis la parution en août dernier du livre de Jean-Pierre Sautreau Une croix sur l'enfance en Vendée, dans lequel il raconte les attouchements subis au Petit Séminaire de Chavagnes-en-Paillers alors qu'il avait 9 ans, c'est encore très dur pour ces victimes de parler de ce dont ils ont vécu. L'un a mis 20 ans pour le révéler, l'autre 38. Cet homme de 58 ans vit, depuis, une véritable descente aux enfers. Des souvenirs qui le hantent et qui reviennent, comme après une amnésie post-traumatique.

Ça continue de remonter, je continue d'avoir des sensations corporelles, des flash-backs, j'ai découvert des viols, que mon agresseur avait été couvert avant l'ordination jusqu'à sa mort par l'Église, que des gens savaient et n'ont rien fait et ça, ça me met en colère - Une victime d'un prêtre dans le diocèse de Luçon en Vendée

Le témoignage d'une victime d'abus sexuels par un prêtre du diocèse de Luçon en Vendée. Copier

Il raconte également qu'il a appris qu'il y avait d'autres cas dans le diocèse, en même temps que lui. "Et à chaque fois on fonctionnait de la même manière : quand ça devait trop embêtant, on déplaçait".

Il y a des vies qui n'ont pas été protégées, et ce sont des vies d'enfants - Une victime d'un prêtre dans le diocèse de Luçon en Vendée

"Je ne peux pas pardonner"

Lui estime qu'il "ne peut pas pardonner à l'Église pour ce qu'elle a fait". "D'abord, personne ne m'a demandé pardon", affirme-t-il. "J'ai rencontré des évêques, pour l'instant, ces mots-là ne sont pas venus. Et puis je ne suis pas sûr que je le donnerais. Pour l'instant moi, j'ai besoin de ma colère pour faire bouger des choses". Il rappelle que, malgré le procès et la condamnation de son agresseur, "il n'y a pas de prescription pour la souffrance". "Qu'il ait été condamné, c'est bien mais ce n'est pas suffisant", explique-t-il.

Les deux victimes mettent en avant l'idée de consentement et insistent sur la prévention des enfants au sein même de la famille : "La plupart des pédophiles ne sont pas des inconnus. Ce sont des gens du réseau très proche, donc il faut que les enfants apprennent à dire non, pas forcément à avoir peur des inconnus".

L'espoir de la commission indépendante de la Conférence des évêques de France

Tous deux mettent beaucoup d'espoir dans le travail de la commission indépendante, mise en place par la Conférence des évêques de France en octobre 2018. D'ici 18 mois à deux ans, elle devra rendre un rapport public sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique depuis les années 1950. Plusieurs chantiers seront débattus pendant l'assemblée plénière du printemps 2019 : un travail mémoriel avec la compilation de récits de victimes, notamment, mais aussi des actions de sensibilisation dans les paroisses.