Pédophilie : "des choses abominables" retrouvées chez un chirurgien accusé de viols et agressions sexuelles

Des carnets décrivant des "choses absolument abominables" ont été retrouvés au domicile d'un chirurgien accusé de viols et agressions sexuelles sur au moins quatre mineurs. L'homme est incarcéré à Saintes, en Charente, dans l'attente de son procès. Il pourrait y avoir jusqu'à 200 victimes.

Jonzac, France

Il est en détention provisoire depuis mai 2017 à Saintes, accusé de viols et d'agressions sexuelles sur quatre mineurs, mais ses victimes pourraient être plusieurs dizaines, voire 200 partout en France. Les enquêteurs ont retrouvé au domicile de Joël Le Scouarnec, médecin de 68 ans qui a notamment exercé pendant près de 10 ans en chirurgie viscérale à l'hôpital de Jonzac, en Charente-Maritime, des carnets qui décrivent "des choses absolument abominables". Cette découverte comprend notamment un "carnet avec deux répertoires", qui consigne les "noms et prénoms de jeunes filles et garçons mineurs, avec la narration de faits très précis les concernant".

200 noms, autant de victimes potentielles

C'est le journal La Charente libre qui révèle cette découverte ce mardi. Selon le quotidien, le docteur a exercé dans des hôpitaux bretons, en Touraine, et à Jonzac, et 200 noms figureraient dans ces carnets. Soit autant de victimes potentielles. Impossible pour l'instant de savoir si ces faits sont avérés ou fantasmés, mais si ces faits étaient confirmés par les victimes, Fransesca Satta, l'avocate de la famille d'une des victimes estime sur Franceinfo que cet homme serait "un pédophile de grande envergure, particulièrement dangereux pour notre société".

L'avocate évoque aussi "des petits baigneurs retrouvés cachés sous les lattes du plancher". Ces objets "lui servaient d'exutoires sexuels", assure-t-elle, évoquant également "des photos de lui dénudé, en érection, portant des perruques".

Témoignage d'une fillette de 6 ans

Son interpellation est intervenue après le témoignage d'une fillette de 6 ans, voisine du médecin, auprès de son père. La petite fille avait, selon les informations de La Charente Libre, confié au minimum une exhibition sexuelle de la part du docteur. Les examens gynécologiques évoquent davantage. L'homme est aussi mis en cause dans quatre dossiers pour viol sur mineurs dont une petite fille de sa propre famille. Il est aussi poursuivi pour exhibition et consultation et diffusion d'image pédopornographique.

L'homme de 68 ans comparaîtra fin 2019 ou début 2020 devant la cour d'assises de Charente-Maritime pour ces faits, "susceptibles d'avoir été commis entre 1989 et 2017" selon le parquet de La Rochelle.