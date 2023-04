Pédophilie : l'indignation des victimes du père Louis Ribes face au refus de retirer ses vitraux à Givors

Le maire de Givors, dans le Rhône, adresse une lettre au pape pour lui demander de prendre part au débat sur les œuvres du père Louis Ribes. Ce prêtre a exercé dans le Rhône, dans la Loire et en Isère. Entre les années 60 et les années 90, il a violé et agressé sexuellement des centaines d'enfants, notamment lors de sessions de création artistique, durant lesquelles les victimes posaient nues. Ce religieux a peint des tableaux et créé des vitraux exposés dans différentes églises de la région.

ⓘ Publicité

Si la plupart ont déjà été retirés ou sont en voie de l'être, deux cas posent problème aux victimes. Les vitraux de Louis Ribes sont toujours en place dans une église de Caluire-et-Cuire, gérée par le diocèse, et dans une chapelle désacralisée de Givors dans le Rhône. Le maire, Mohamed Boudjellaba, refuse de les faire déposer. Le 1er avril 2023, avec son adjointe en charge du patrimoine, ils ont reçu plusieurs représentants de collectifs de victimes, dont Luc Gemet. Cet homme a subi les viols et les agressions sexuelles de Louis Ribes de 1972 à 1979 à Vienne, alors que le prêtre se trouvait au séminaire d'Estressin.

Une lettre du maire de Givors au pape

"Ils compatissaient, mais ils ne voyaient pas du tout l'utilité de déposer les productions de Louis Ribes" raconte Luc Gemet. "On a ressenti que le patrimoine était beaucoup plus important que la protection des victimes. Il faut bien se dire que pour nous, c'est insupportable. On a été violés pour réaliser ses productions et elles sont exposées dans des lieux publics."

Il considère que lui et les autres victimes du prêtre ont "été le moteur de ses réalisations." D'après Luc Gemet, la seule proposition de la mairie de Givors réside dans le fait "d'écrire quelque chose en-dessous des vitraux, racontant ce qu'il s'est passé, comment ces vitraux ont été réalisés. Nous, ça ne nous convient pas."

Les victimes lancent une pétition

L'élu rhodanien a donc écrit au pape François en lui demandant de prendre part au débat sur le retrait ou non des œuvres de Louis Ribes. Dans cette lettre, il demande au souverain pontife "des psys payés par l'Eglise catholique, ce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant" souligne Luc Gemet. Quant aux vitraux, "je le trouve bien naïf de penser que le pape va prendre position là-dessus."

Pour Luc Gemet, le maire de Givors veut "faire le buzz" en refusant de déposer les vitraux, mais c'est très douloureux pour les victimes. "Pour se faire comprendre, il faut re-rentrer dans le vif du sujet, réexpliquer ce qu'il s'est passé, comment ça s'est passé... Cella devient une obligation pour que les gens comprennent. On a été touchés dans notre chair, c'est insupportable pour nous de savoir que ses productions sont encore visibles de tous."

Face au refus de Mohamed Boudjellaba de retirer les vitraux de la chapelle de sa commune, les collectifs de victimes du père Louis Ribes ont lancé une pétition en ligne . Contactée par France Bleu Isère, la mairie de Givors n'a pour l'instant pas répondu.