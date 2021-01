Pédophilie : le prêtre sarthois Max de Guibert condamné à trois ans de prison

Trois relaxes mais six condamnations. Le tribunal du Mans a jugé coupable Max de Guibert d'avoir agressé sexuellement six adolescents sarthois entre 1990 et 2003 dans les paroisses de Mamers et Bonnétable, où il exerçait.

Les victimes reconnues comme telles

La peine est assortie d'une obligation de soins et de 2.000 à 3.000 euros de dommages et intérêts à verser chaque victime. Une annonce accueillie avec soulagement par Me Olivier Godard, avocat d'une des victimes présente à l'annonce du délibéré : "C'était une nécessité impérieuse. A l'annonce de la décision mon client s'est comme écroulé de soulagement, car sa qualité de victime est aujourd'hui reconnue".

Une autre enquête, canonique

A l'issue des deux jours d'audience, en décembre 2020, le procureur avait requis quatre ans de prison et la condamnation pour sept des neuf dossiers. Le prêtre avait admis "des maladresses", rien de plus. Ses avocats avaient demandé la relaxe.

Max de Guibert et ses avocats n'ont pas souhaité s'exprimer. Il a dix jours pour faire appel. Dans un communiqué, l'évêque du Mans, Yves le Saux, assure que la procédure canonique va reprendre son cours après avoir été suspendue pendant la procédure pénale.