Pédophilie : pas d'appel dans l'affaire De Castelet, André Fort définitivement condamné

Le délai de 10 jours qui permet de faire appel d'une condamnation expirait ce lundi à minuit, personne n'a fait appel, elle est donc définitive. L'ancien évêque d'Orléans avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis pour non dénonciation d'agression sexuelle, il n'y aura pas de nouveau procès.

Il n'y a aura pas de deuxième procès dans l'affaire De Castelet, ce prêtre du Loiret condamné le 22 novembre dernier à deux ans de prison ferme pour des agressions sexuelles sur des garçons, pendant un camp d'été dans le Béarn. Personne n'a fait appel du jugement, ni l'avocate du père De Castelet ni surtout celui d'André Fort, l'ancien évêque d'Orléans, condamné lui à 8 mois de prison avec sursis pour n'avoir pas dénoncé ces agressions à la justice.

Le parquet d'Orléans ne fait pas appel du jugement

Le parquet d'Orléans non plus n'a pas fait appel de ce premier jugement, lui qui avait requis de la prison ferme contre André Fort. Lors du procès, le 30 octobre 2018, le procureur de la République Nicolas Bessone avait requis un an de prison ferme à l'encontre d'André Fort, pour "créer un électrochoc". La condamnation des deux hommes est donc définitive.

André Fort absent à son procès en octobre 2018

André Fort n'avait assisté ni à son procès ni au délibéré, en raison de son état de santé, selon son avocat. Il est le deuxième haut responsable dans la hiérarchie de l'Eglise à être condamné dans une affaire de pédophilie, pour non-dénonciation. La précédente condamnation remonte à 2001 contre Monseigneur Pican, alors évêque de Bayeux-Lisieux.