Saint-Étienne, France

Le parquet de Saint-Étienne est en possession d'éléments nouveaux dans l'affaire du père Régis Peyrard. Dernièrement, plusieurs victimes se sont rappelées à la Justice. Au moins, l'une d'elles serait âgée de moins de 38 ans. Un élément qui change la donne car les faits qu'auraient pu subir ce plaignant ne sont, de fait, pas prescrits.

C'est sur la plateforme "Coabuse" que les victimes du Père Peyrard ont dénoncé les actes de cet homme de 85 ans qui a notamment été prêtre à Saint-Just-Rambert, La Talaudière ou encore à la paroisse de Sainte-Thérèse-du-Rond-Point. Il avait reconnu en juillet 2017, une dizaine d'agressions sexuelles, des actes prescrits. Aujourd'hui Franck Favre, le fondateur de la plateforme "Coabuse", explique qu'il y aurait une vingtaine de personnes concernées par les actes du père Peyrard.

Vers un procès ?

Se pose désormais la question d'un procès. Si ces faits, sans prescription permettrait de juger le père Peyrard, rien n'est moins sûr. En février, l'hypothèse était écartée, l'Évêque de Saint-Étienne expliquait que le vieil homme n'était plus en capacité de se souvenir de ses actes, précisant, qu'il ne vit plus à Saint-Étienne et dit "prier" pour ses victimes. De son coté, Franck Favre explique que "'la réouverture de l'enquête est une reconnaissance en soit" et ce, même s'il ne devait pas y avoir de jugement.