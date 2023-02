Pédophilie : un médecin et un père de famille poitevin jugés en région parisienne

En février 2019, les enquêteurs mettaient à jour un réseau de pédophilie. Via des propositions sur un site libertin, ils ont découvert des abus commis sur deux fillettes, proposées par leurs pères à des inconnus. À partir de ce mardi 7 février, probablement à huis clos et pendant un mois, la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis, à Bobigny, va décortiquer les responsabilités de huit membres de ce cercle : cinq hommes et trois femmes

Ils sont jugés pour une longue série de crimes et délits : "viol incestueux", "enregistrement, détention et diffusion d'images à caractère pornographique d'un mineur", "corruption de mineur" et "non dénonciation de mauvais traitements".

Dans le box des accusés, des Poitevins

Les deux pères incestueux, dont un habitant près de Poitiers, se sont rencontrés en ligne, via un site libertin. Ils ont d'abord échangé en vidéo sur leurs pratiques, avant que l'un d'entre-eux ne demande à d'autres hommes s'ils souhaitaient rencontrer sa fille. Leurs compagnes semblent aussi impliquées et doivent comparaître.

Un jeune médecin poitevin est aussi poursuivi. Alors contractuel au CHU de Poitiers, il aurait pris part à une soirée, avant de quitter les lieux précipitamment sans rien dénoncer.

Pour ce dossier qui relève d'"un voyage aux confins de la perversité humaine", explique à l'AFP Maître Saveriu Felli, avocat de l'association La Voix de l'enfant, une cellule psychologique est mise en place pour les jurés. Le verdict est attendu pour le 3 mars.