Pédophilie : un père soupçonné d'avoir violé et proposé sa fille sur Internet

Par Rémi Brancato, France Bleu Paris

Un homme et sa compagne, tous deux âgés d'une quarantaine d'années, ont été mis en examen et écroués, jeudi, en Seine-Saint-Denis. On soupçonne le père d'avoir violé sa fille de dix ans et de l'avoir proposé à d'autres personnes, via à un site de rencontre en ligne.