Pédopornographie : 10 mois de prison requis contre l'ancien maire d'Echenon

France Bleu Bourgogne vous le révélait en exclusivité en novembre 2022, Dominique Lott a été interpellé lors d'un vaste coup de filet visant une quarantaine de personnes à travers toute la France. Le maire d'Échenon a reconnu en partie les faits, mais est resté à son poste jusqu'à la fin décembre . C'est finalement sous la pression des habitants du village qu'il a alors remis sa démission.

10 mois de prison ferme requis à l'encontre de l'ancien élu

L'ancien élu s'est présenté devant le tribunal correctionnel de Dijon ce mercredi 26 avril pour être jugé. En revanche, l'association Fondation de l'Enfance, partie civile dans ce dossier, estimant que ce retraité de 64 ans n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes, n'était pas présente à l'audience. Elle réclame 5.000 euros de dommages et intérêts au nom de la douleur des enfants.

La procureur a requis 12 mois de prison dont 2 mois de sursis probatoire. Une peine assortie d'une interdiction d’aller dans des lieux fréquentés par des mineurs, d'exercer une quelconque activité avec des mineurs, une interdiction d’exercer ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et donc l'interdiction de voter et de se présenter à une élection pendant cette période. Il reçoit également une obligation de se faire suivre par une psychologue. Une thérapie déjà entreprise puisqu'il a déjà suivi 12 séances. Le jugement a été mis en délibéré au 2 mai 13h30.

"J'ai été pris dans un engrenage"

Pour sa défense, l'ancien élu a expliqué à la barre : « Ce n’est pas une addiction, c’est un tabou. J’ai été pris dans un engrenage. La première fois que j’ai consulté ses images, c’était par curiosité. Après, j’ai arrêté de consulter ces fichiers pendant plusieurs mois, je supprimais tout ce que j’avais téléchargé , comme pour me sentir plus propre. Et après, je recommençais. Je ne sais pas pourquoi. Avec ma psychologue, on essaie de comprendre. »

L'accusé s'est présenté en jean, pull rouge et d'un air penaud à la barre. Il fallait d'ailleurs tendre l'oreille car ses explications, il les a donné en parlant tout bas.

L'ancien élu est grand père de quatre petits enfants de 2, 4, 5 et 7 ans.

« Ça pourrait être vos petits enfants !! » lui lance le président

Pas de réaction de l'intéressé.

« Est-ce que vous savez pourquoi c’est sanctionnable ce que vous avez fait ? »

Sa réponse : "Oui, parce que j’ai créé de la demande … et donc de l’offre"

La procureur a d’ailleurs rebondi sur cette dernière déclaration: « En effet, les victimes, elles sont nombreuses, elles existent, elles sont agressées, violées. Mr Lott, par son comportement, participe à ces agressions et ces viols."