Pédopornographie : 48 hommes, dont plusieurs élus, interpellés en France

Ils sont soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté des images et vidéos pédopornographiques de manière massive. 48 hommes, dont des élus locaux, ont été interpellés partout en France, majoritairement ce mardi et ce mercredi a appris franceinfo de source policière. Deux ont été interpellés dans le Puy-de-Dôme, rapportait France Bleu Pays d'Auvergne dès mardi. Il s'agit d'un homme d'une soixantaine d'années et d'un autre d'une quarantaine d'années. Ils sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire.

Téléchargements de fichiers

Ces hommes sont soupçonnés d'avoir consulté des contenus parfois "particulièrement violents", précise franceinfo. Le plus jeune a 26 ans, le plus âgé a 79 ans, la majeure partie est âgée d'une quarantaine d'années. Toutes les catégories sociales sont concernées : des élus, des ouvriers, des cadres, mais aussi des retraités.

Pour l'heure, ces hommes sont soupçonnés de consommation de "contenus illégaux de mineurs" mais les gardes à vue, menées sous l'autorité de plusieurs parquets, devront déterminer s'ils ont pu passer à l’acte_,_ avoir commis des agressions sexuelles ou des viols.