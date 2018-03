La Ricamarie, France

Déjà six jours que Cyrille Bonnefoy a appris la mise en examen d'un agent de la médiathèque pour pédopornographie, mais le maire de La Ricamarie reste "consterné, stupéfait, en colère et trahi". Trahi par cet agent de 36 ans "qui travaillait dans nos services depuis 18 ans, et qui avait la confiance de tout le monde", confie l'édile. Des images de mineurs ont été retrouvées dans le matériel informatique du salarié, soupçonné également d'agressions sexuelles à la Ricamarie. "Bien sûr, l'agent a été suspendu, il ne peut plus nuire à la collectivité", précise le maire. Qui réfléchit à des changements dans le mode de recrutement des agents au contact des enfants.

Il n'y a pas d'enquête de personnalité, mais on vérifie les casiers judiciaires, le maire de La Ricamarie

Pour l'instant, à La Ricamarie, quand un agent est recruté pour travailler dans une structure municipale au contact des enfants, la mairie vérifie son casier judiciaire. "Il n'y a pas d'enquête de personnalité, non, ça reviendrait à être dans une présomption de culpabilité. On ne veut pas ça. En revanche, on vérifie les casiers judiciaires des agents", détaille le maire de la ville. Toutefois, la mairie n'a pas accès à l'intégralité du casier judiciaire, seulement au bulletin où sont consignées les éventuelles condamnations les plus graves.

La médiathèque de La Ricamarie où travaillait l'agent mis en examen pour pédopornographie. © Radio France - Elodie Vergelati

Dorénavant, on consultera le fichier des délinquants sexuels de la préfecture

"Il est impossible de se prémunir totalement contre de tels actes, heureusement isolés", avance le maire de La Ricamarie. Qui concède toutefois un point d'amélioration. "Dorénavant, quand on recrutera un agent, à la médiathèque par exemple, ou ailleurs, on consultera le fichier des délinquants sexuels de la préfecture. On ne le faisait pas jusque-là", explique-t-il. Une étape pas obligatoire quand il s'agit de recruter des agents municipaux dans un lieu comme une médiathèque. En revanche, ce filtre supplémentaire est souvent actionné lors du recrutement d'agents qui travaillent dans les centres de loisirs ou de vacances. Ces structures d'accueil de mineurs dépendent de la DDCS, la direction départementale de la cohésion sociale.

Le maire de La Ricamarie dit non au tout sécuritaire

Pas de surveillance, de flicage intempestif, de contrôles inopinés, dans le recrutement et le suivi des agents. Le maire de la Ricamarie se veut mesuré. "On est dans une société ultra surveillée, je crois qu'il serait très préjudiciable pour nos libertés individuelles de verser dans l'excès. D'adapter le vivre-ensemble à des actes isolés", conclut-il.