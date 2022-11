Pédopornographie : ce que l'on sait de l'interpellation de 48 hommes

Un maire de Côte d'Or, des pères de familles, des professionnels de l'Aide sociale à l'enfance, des ouvriers, des cadres ou encore des retraités : 48 hommes âgés de 26 à 79 ans ont été interpellés dans l'Hexagone en début de semaine . Ils sont soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté des images et vidéos pédopornographiques de manière massive. Voici ce que l'on sait.

Interpellations partout en France via les adresses IP

Les 48 suspects ont été interpellés dans plusieurs départements de métropole et ont été placés en garde à vue ces derniers jours, dans les locaux de la police judiciaire. L'opération a été pilotée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP) .

Ces hommes ont été identifiés grâce au travail de veille et de surveillance des enquêteurs, qui toute l'année traquent les téléchargements de fichiers pédopornographiques en "peer to peer", un système qui facilite et accélère les échanges entre plusieurs ordinateurs au sein d'un réseau. Le traçage des adresses IP a ensuite permis de "remonter" jusqu'à ces internautes, a précisé le procureur de la République de Dijon à France Bleu Bourgogne.

Des hommes de tous âges et toutes catégories sociales

Parmi les personnes interpellées et placées en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire figurent des élus locaux mais également des fonctionnaires de l'Éducation nationale ou de l'Aide sociale à l'enfance.

Ils sont issus de différentes catégories sociales : maire d'une commune de 800 habitants en Côte-d'Or , artisan dans le Calvados, intérimaire en Dordogne, retraité à Clermont-Ferrand etc.

La plupart ont une quarantaine d'années mais à Tours par exemple, c'est chez un homme de 28 ans, inconnu de la justice, que les enquêteurs ont saisi du matériel informatique. Dans les Alpes-Maritimes , un homme de 29 ans a été déferré jeudi matin devant le parquet de Grasse. Dans la Drôme un homme de 38 ans sera déferré vendredi devant le parquet de Valence.

Plusieurs avaient un casier judicaire vierge.

Téléchargements d'images et vidéos à caractère pédopornographiques

Il leur est reproché d'avoir téléchargé et/ou enregistré, et/ou partagé des images, des vidéos, à caractère pédopornographiques, de façon massive. Certains contenus sont "particulièrement violents", a précisé une source proche de l'enquête à franceinfo. Les enquêteurs ont notamment retrouvé des "fichiers images et vidéos mettant en scène des mineurs de 5 à 15 ans, dans des poses suggestives, ou ayant des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes", dans l'ordinateur de l'édile de Côte-d'Or. 700 fichiers mettant en scène des enfants ont été découverts chez un artisan de 47 ans, en Normandie.

Ces gardes à vue, menées sous l'autorité de plusieurs parquets, doivent aussi déterminer si ces hommes ont pu passer à l’acte et commettre des agressions sexuelles ou des viols. En Gironde , un homme de 53 ans est soupçonné d'inceste sur mineur de moins de 15 ans. Un homme interpellé à Annecy (Haute-Savoie) est aussi soupçonné de viol sur mineur rapporte franceinfo.

Premiers jugements

Selon le code pénal, la consultation de photos ou vidéos pédopornographiques est passible de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.

Certains de ces hommes ont déjà été jugés. En Ardèche, un homme de 61 ans, a été reconnu coupable de "détention, offre et mise à disposition de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique", par le tribunal correctionnel de Privas ce jeudi. Jugé pour avoir téléchargé 852 vidéos pédopornographiques mettant en scène, pour certaines, des enfants de moins de 10 ans, il a été condamné à deux ans de prison, dont un ferme, avec obligation de soins, interdiction d'être en contact avec des mineurs et d'exercer une activité professionnelle ou bénévole auprès de mineurs. Il a été placé sous mandat de dépôt.

Plusieurs ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de se soumettre à des soins et l'interdiction d'entrer en contact avec des mineurs. C'est le cas à Tours, dans le Finistère où un homme de 52 ans comparaîtra devant la justice en février 2023 et en Côte d'Or, où l'élu local mis en cause, qui a reconnu les faits, sera jugé en avril 2023 . D'autres ont été placés en détention provisoire, comme en Gironde.

La Fondation pour l'Enfance a fait savoir jeudi qu'elle allait "se constituer immédiatement partie civile dans ces dossiers, symptomatiques par leur ampleur, le nombre de personnes interpellées, près de 50 personnes, et la résonance particulière d'une telle opération policière d'envergure nationale".