Pédopornographie : Innocence en Danger porte plainte contre l'auteur Bastien Vivès et ses deux éditeurs

Déjà écarté du Festival de BD d'Angoulême , l'auteur de BD Bastien Vivès est depuis ce mardi matin visé par une plainte déposée par l'association de protection de l'enfance Innocence en Danger.

"Une provocation à la commission d'abus sexuels sur mineurs"

Celle-ci attaque l'artiste et ses deux éditeurs : le grenoblois Glénat et "Les Requins Marteaux". En cause : la parution de trois albums : "La décharge mentale", "Les melons de la colère", et "Petit Paul".

Innocence en Danger estime que ces bandes dessinées contiennent non seulement des contenus pédopornographiques mais constituent également une provocation à la commission d'abus sexuels sur mineurs.

"Dans "La décharge mentale", ce sont des mineurs de 10 et 15 ans qui sont dans le cadre de relations incestueuses," détaille à France Bleu Isère maître Delphine Girard, l'avocate de Innocence en Danger qui a rédigé la plainte.

Elle poursuit : "dans "Petit Paul" et "Les melons de la colère", on voit bien un enfant de 10 ans victime d'abus sexuels, et qui exhibe ses parties intimes".

L'avocate assure "qu'en permettant que ces oeuvres soient accessibles, les éditeurs sont tout aussi responsables que M. Vivès de la propagation de ce type d'images qui sont clairement pédopornographiques".

Maître Girard plaide qu''on n'est plus du tout dans le cadre de la liberté d'expression mais clairement dans le cadre d'abus sexuels sur un enfant de 10 ans". Elle s'étonne que les éditeurs "n'aient pas pris la mesure de ce qu'ils ont édité".

Contacté, Glénat n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations.