Pédopornographie : l'ancien maire d'Echenon attendu par la justice

L'ancien maire d'Echenon, commune de 800 habitants dans le sud-est de la Côte d'Or doit s'expliquer ce mercredi 26 avril face à la justice. Dominique Lott est convoqué au tribunal judiciaire de Dijon pour détention, diffusion et acquisition d'image pédopornographiques. Il encourt jusqu'à 7 ans de prison et 100.000 euros d'amendes.

On lui reproche d'avoir téléchargé plus de 10.000 fichiers présentant des enfants de 5 à 15 ans dans "des poses suggestives ou ayant des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes."

Dominique Lott a été interpellé en novembre dernier lors d'un vaste coup de filet qui a fait tomber une quarantaine de personnes en France. Le maire d'Echenon a reconnu en partie les faits, mais est resté à son poste jusqu'à la fin décembre . Il a alors remis sa démission sous la pression d'une pétition lancée par des habitants du village et après plusieurs manifestations.

Pas de manifestation, pas de pancartes

"Cet homme n'est plus rien pour nous. Aujourd'hui, on ne juge pas le maire, on juge un citoyen lambda qui va devoir s'expliquer". Voilà ce que dit une mère de famille, à l'origine de la pétition qui a conduit à la démission de Dominique Lott. Elle l'assure, personne ne va venir ce mercredi après midi devant le tribunal brandir des pancartes ou bien huer des slogans. Cette heure là est finie. A Echenon, dans un conseil municipal renouvelé on veut détacher le nom de la commune de ces faits qui apparaissent sordides.

"Dominique Lott , on ne l'a pas vu depuis 4 mois, je ne sais pas où il est" assure le nouveau maire Sylvain Antoine. L'ancien élu ne s'est jamais expliqué publiquement. Ce mercredi après-midi, il a l'occasion de le faire face à la justice, et dire pourquoi il a téléchargé en l'espace d'un an 10.200 fichiers mettant en scène des jeunes enfants. L'association "Fondation pour l'Enfance" se porte partie civile, elle estime que ce retraité de 64 ans n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes et réclame 5.000 euros de dommages et intérêts au nom de la douleur des enfants.

France Bleu Bourgogne a sollicité l'avocate de Dominique Lott pour connaitre la position et l'état d'esprit de son client, mais elle n'a pas souhaité nous répondre.