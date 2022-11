Pédopornographie : le maire d'Echenon ne démissionnera pas avant son procès

Vendredi 25 novembre, le conseil municipal d'Echenon a fait savoir à ses habitants que son maire Dominique Lott comptait rester à son poste jusqu'à son procès pour "diffusion, détention et acquisition de l'image d'un mineur représentant un caractère pornographique", pourtant prévu en avril 2023.

ⓘ Publicité

Pour rappel, il y a dix jours, l'édile échenonais était placé en garde à vue pour avoir détenu et consulté un grand nombre de contenus pédopornographiques sur Internet. Après avoir reconnu une partie des faits, le maire était relâché, puis placé sous contrôle judiciaire.

Les Echenonnais attendent des explications. © Radio France - Antoine Comte

Ces derniers jours, certains habitants de la commune ont fait circuler une pétition pour réclamer la démission de Dominique Lott. Les partisans du départ de l'édile s'étaient même donnés rendez-vous ce vendredi soir devant la mairie, où avait lieu le premier conseil municipal depuis l'affaire, prévu à 20h30.

Dès 19h30, une dizaine de gendarmes arrive sur place alors que des petits groupes de personnes commencent à converger devant les portes de la mairie. Avec eux, des pancartes au slogan sans équivoque : "Maire, perversion, démission", "Echenon a honte de son maire", etc.

"Avec cette affaire, c'est l'image d'Echenon qui est ternie"

La pétition appelant à la démission de Dominique Lott a également circulé parmi la foule : "On espère qu'en voyant ça le maire va partir de la commune, explique Emeline, mère d'un enfant de 8 ans scolarisé à Echenon. En peu de temps on a fait le tour du village pour recueillir des signatures. On en est à 120. Avec cette affaire, c'est l'image d'Echenon qui est ternie. Sans parler de nos enfants. On a peur pour eux car le maire habite au-dessus de l'école, et il est toujours là"

Une pétition appelant le maire à démissionner réunit plus de 120 signatures. © Radio France - Antoine Comte

Petit à petit, c'est une centaine de personne qui se rassemble. Sur les lèvres, les mêmes questions : pourquoi le maire n'a-t-il pas déjà démissionné ? Viendra-t-il présider le conseil de ce soir ? "En tant que maire, tant qu'il est là, c'est lui qu'on va appeler quand il y aura un problème. C'est ça qu'on veut comme représentant de notre commune ?" s'exclame Séverine, 43 ans.

Dans la foule, beaucoup de jeunes parents, forcément inquiets de la suite des événements : "Je viens d'avoir un enfant, il n'est pas encore scolarisé mais on est pas rassuré pour autant, estime Gabriel. En sachant que le maire habite au-dessus de l'école, ça fait froid dans le dos. Qu'il soit encore en place, c'est honteux".

"On est écœuré, déçu et dégoûté".

Laetitia, Echenonnaise et maman de trois enfants, s'est mariée à la mairie en mai dernier : "Quand je regarde mon livret de famille, que je vois "commune d'Echenon", ça me fait bizarre maintenant. On aurait préféré ne pas être marié par Dominique Lott. On est écœuré, déçu et dégoûté".

Au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, les conseillers municipaux entrent un par un, tête basse et silencieux, dans le hall de la mairie. Pas de trace de Dominique Lott. Les manifestants se mettent alors à scander "Maire, perversion, démission" à gorge déployé.

Les élus font face à la grogne des habitants. © Radio France - Antoine Comte

Une demi-heure plus tard, les élus sortent à la rencontre des Echenonnais. Après avoir officialisé l'absence du maire, le 3e adjoint, François-Xavier Rouhette, prend la parole : "En aucun cas , le conseil ne cautionne les agissements de Dominique Lott. Les temps sont perturbés, mais notre occupation est et restera toujours la défense des intérêts de notre commune". A comprendre que l'équipe municipale entend rester en place.

A 22h, fin du conseil municipal et dernier coup de massue. François-Xavier Rouhette annonce que Dominique Lott n'a pas l'intention de démissionner : "Pour l'instant il ne veut pas partir, bien que nous lui en ayons fait la demande. Il attend son jugement au tribunal, et personne ne peut le forcer à démissionner" énonce le 3e adjoint avec amertume.

loading

Les prochains mois s'annoncent donc très tendus. Jusqu'au 26 avril 2023, jour de son procès pour "diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communication électronique, détention et acquisition de l'image d'un mineur représentant un caractère pornographique", Dominique Lott reste donc l'édile d'une commune qui le pousse pourtant à la démission.

Une dizaine de gendarmes avait été dépêchée sur les lieux. © Radio France - Antoine Comte

Dernier espoir des Echenonnais pour faire plier M.Lott : la pétition. "On aimerait l'envoyer à la sous-préfète de Côte-d'Or dans quelques jours, précise Emeline, pour qu'on se rende compte que la ville rejette totalement Dominique Lott". Le maire d'Echenon encourt des peines maximales de 7 ans de prison et 100 mille euros d'amende.