Pédopornographie : le maire de Côte-d'Or risque 7 ans de prison

L'identité de ce maire d'une commune d'environ 800 habitants en Côte-d'Or n'a pas été dévoilée. L'homme était placé en garde à vue depuis ce mardi dans cette affaire de pédopornographie que France Bleu Bourgogne vous révélait en exclusivité dès ce mercredi. Au total 48 hommes dont plusieurs élus ont été interpellés dans toute la France. Ils sont soupçonnés de "consultation massive de contenus pédopornographiques".

ⓘ Publicité

7 ans de prison et 10 mille euros d'amende

"La direction territoriale territoriale de la police judiciaire de Dijon a été saisie d'une enquête sous la direction du parquet de Dijon". Le matériel informatique de cet homme a été saisi. A l'intérieur les enquêteurs ont retrouvé des "fichiers images et vidéos mettant en scène des mineurs de 5 à 15 ans, dans des poses suggestives, ou ayant des rapports sexuels entre eux ou avec des adultes".

Présenté au parquet il encourt des peines maximales de 7 ans de prison et 100 mille euros d'amende pour "diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communication électronique, détention et acquisition de l'image d'un mineur représentant un caractère pornographique".

Convoqué au tribunal fin avril 2023

A l'issue de sa garde à vue, le maire mis en cause, "reconnaît une partie des faits reprochés". Il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Dijon pour "l'audience du 26 avril 2023". Le parquet a demandé son placement sous contrôle judiciaire jusqu' à la date de l'audience.

Le procureur de la République de Dijon explique dans un communiqué que ce vaste coup de filet a été rendu possible par la "veille opérée par l'office central pour la répression des violences aux personnes de la direction centrale de la police judiciaire sur les réseaux de partage en peer to peer". Opération qui a permis d'identifier "grâce au traçage de leur adresse IP, plusieurs dizaines d'internautes, auteurs potentiels de faits de consultation, détention, acquisition et mise à disposition d'images pédopornographiques" dont cet élu de Côte-d'Or_._