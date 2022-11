Pédopornographie : les deux puydômois interpellés mardi seront jugés en mars prochain

Quarante-huit hommes ont été interpellés ce mardi et ce mercredi en France pour détention d'images pédopornographiques, mais aussi pour du partage de contenu. Dans le Puy-de-Dôme, deux hommes ont été interpellés comme France bleu Pays d'Auvergne le révélait mardi , ils seront tous les deux seront jugés en mars prochain.

ⓘ Publicité

Fin de l'enquête dans le Puy-de-Dôme

Le premier, retraité clermontois de 65 ans sera jugé le 13 mars et le second, résidant dans le secteur d'Ambert, sera jugé le 20 mars. Déférés ce jeudi, ils ont été placés sous contrôle judiciaire avec obligation de soins. D'ici ces dates ils feront l'objet chacun d'une expertise psychiatrique. Selon une source policière, les deux aurait "stocké" et visualisé des images pédopornographiques mais n'aurait pas commis d'actes plus graves avec des enfants.

Cette vaste opération est menée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes en lien avec les polices judiciaires locales.