Pédopornographie : un Alsacien parmi les 48 hommes interpellés lors d'un coup de filet dans toute la France

Un habitant de Blotzheim dans le Haut-Rhin fait partie des 48 hommes interpellés dans la semaine partout en France, et soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté massivement des photos et vidéos pornographiques mettant en scène des enfants. 800 photos et vidéos ont été retrouvées sur son ordinateur.

48 personnes ont été interpelées partout en France lors d'un vaste coup de filet de la police judiciaire contre la pédopornographie. © Radio France - Matthieu Bonhoure Un Alsacien au moins figure sur la liste des 48 hommes interpellés en cette mi novembre par la police judiciaire lors d'un vaste coup de filet. Plusieurs services de police ont été mobilisés pour des arrestations partout en France, des hommes âgés de 26 à 79 ans, soupçonnés d'avoir téléchargé ou partagé massivement des images ou des vidéos à caractère pédopornographique. ⓘ Publicité 800 fichiers compromettants retrouvés sur son ordinateur L'un de ces hommes est un habitant de Blotzheim dans l'agglomération de Mulhouse. Il s’agit d’un jeune homme de 34 ans, sans profession, inconnu de la justice. La police a retrouvé 800 fichiers compromettants sur son ordinateur. Une expertise psychiatrique doit être effectuée. Il doit ensuite comparaître dans deux mois devant le tribunal correctionnel. En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire. À lire aussi Pédopornographie : le maire de Côte-d'Or risque 7 ans de prison Ma France : Économies d’énergie Hausse généralisée du coût de la vie, risque de pénurie d’électricité ou de gaz, phénomènes climatiques extrêmes : ces crises bouleversent nos quotidiens, transforment nos modes de vie, nous poussent à dessiner les contours d’horizons nouveaux. Pour répondre à ces défis, France Bleu et Make.org lancent une grande consultation citoyenne autour des économies d’énergie. Prenez position sur ces solutions & proposez les vôtres !