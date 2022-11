Pédopornographie : un Azuréen de 29 ans parmi les 48 interpellations en France

Un homme de 29 ans a été déferré ce jeudi matin devant le parquet de Grasse, soupçonné de détention, importation et mise à disposition d'images pédopornographiques. Il est jugé ce jeudi après-midi en comparution immédiate. Pour des raisons de respect de la vie privée, on n'en sait pas plus sur son profil si ce n'est qu'il ne s'agit ni d'un élu, ni d'un enseignant. Il fait partie des 48 suspects interpellés dans un vaste coup de filet partout en France.

