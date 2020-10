Pédopornographie : un Belfortain parmi la soixantaine de personnes interpellées en France

Un homme d'une quarantaine d'années a été interpellé à Belfort la semaine dernière et mis en examen pour détention et diffusion d'images pédopornographiques, dans le cadre d'un vaste coup de filet à travers toute la France.

INFO FRANCE BLEU BELFORT MONTBÉLIARD. Un Belfortain a été interpellé et mis en examen la semaine dernière dans le cadre d'un vaste coup de filet national contre la pédopornographie, a-t-on appris ce lundi de sources concordantes. Une soixantaine de personnes avaient été arrêtées dans une trentaine de départements, partout en France, au terme d'une longue enquête. Parmi ces personnes figurent donc un Belfortain, soupçonné d'avoir téléchargé des milliers d'images pédopornographiques.

Interpellé mercredi dernier à Belfort

Cet homme d'une quarantaine d'années a été interpellé chez lui, mercredi matin (7 octobre), à Belfort, par la police judiciaire de Besançon. A son domicile, les enquêteurs ont découvert des dizaines d'images à caractère pédopornographique. Son matériel informatique a été saisi et il est en train d'être exploité par les enquêteurs, car "des milliers d'autres documents étaient en cours de téléchargement", précise une source proche du dossier.

Cet homme, aurait en fait téléchargé des fichiers en peer-to-peer, c'est-à-dire en les échangeant directement sur internet avec d'autres utilisateurs, sans passer par un serveur. C'est un logiciel américain, utilisé par le FBI, qui a pu pénétrer ces réseaux et permettre ainsi aux enquêteurs français de remonter les adresses IP, et d'aller interpeller les suspects.

48h de garde à vue

Au terme de sa garde à vue, le Belfortain a été mis en examen vendredi pour diffusion et détention d'images à caractère pédopornographique, confirme à France Bleu une autre source judiciaire. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction "d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs".

Le métier de ce Belfortain et le lieu où il exerce n'ont pas été précisés, mais son "activité professionnelle est susceptible de lui permettre des contacts avec des mineurs, d’où la précaution prise", indique-t-on de même source. Une information judiciaire a été ouverte et l'enquête se poursuit, notamment dans son environnement familial et professionnel.

Jusqu'à cinq ans de prison

Depuis cet été, la consultation et le téléchargement d'images pédopornographiques sont passibles de cinq ans d'emprisonnement, contre deux ans auparavant, et les auteurs sont automatiquement inscrits au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais).

Dans toute la France, ce sont plus de 220 policiers qui ont été mobilisés dans le cadre de cette enquête diligentée par l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP).

Plus d'une centaine de disques dur externes, une centaine de téléphones et ordinateurs portables, près de 150 clés US, des DVD et des CD, contenant des centaines de milliers de photos et vidéos pédopornographiques ont été saisis.

