Pédopornographie : un habitant du Pays de Montbéliard fait partie des 48 hommes arrêtés cette semaine

Le coup de filet de la police dans une vaste affaire de pédopornographie s'est étendu jusqu'au Pays de Montbéliard. 48 hommes soupçonnés d'avoir téléchargé et consulté des images et vidéos pédopornographiques de manière massive, ont été arrêtés en France métropolitaine, principalement ce mardi et ce mercredi, a appris franceinfo de source policière. L'un de ces hommes est originaire du Pays de Montbéliard.

ⓘ Publicité

Les profils des hommes interpellés sont très variés : ouvriers, cadres, travailleurs sociaux et même des élus locaux. Le plus jeune a 26 ans, le plus âgé a 79 ans. On en sait encore très peu sur l'homme interpellé dans le Pays de Montbéliard. Il n'était pas connu de la justice, confirme le parquet. Il a reconnu en garde à vue avoir téléchargé une quantité importante d'images pédopornographiques.

Ces personnes ont été interpellées partout en métropole. Elles sont actuellement en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire. Les policiers ont ciblé des personnes soupçonnées de consultation massive de contenus pédopornographiques, des contenus parfois "particulièrement violents", selon une source policière. En plus des soupçons de consommation de contenus pédopornographiques, le but pour les enquêteurs pendant les gardes à vue, est de savoir si certains de ces hommes ont pu passer à l’acte et pourraient être ainsi visés par des poursuites pour pédocriminalité.