Pédopornographie : un policier de la BAC de Tours condamné à 18 mois de prison avec sursis

Il s'avance à la barre, le crâne rasé, la voix limpide, sans aucune expression sur son visage. Presque froid et clinique. Pendant les deux heures d'audience, ce policier de la BAC (Brigade anti-criminalité) de Tours va tourner autour du pot, "noyer le poisson" comme le fait remarquer la procureure de la République. Sans jamais véritablement entrer dans le fond du problème et de sa présence au tribunal correctionnel, ce jeudi 28 juin.

Interpellé début mai, après une enquête de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, cet homme de 48 ans, marié et père de deux enfants, comparaît pour "importation", "détention" et "diffusion" d'images à caractère pédopornographique. Dès le début, il s'éparpille sur le procédé, un peu technique, du téléchargement de ces fichiers sur des serveurs de partage de données, plus ou moins légaux. De ses recherches aux mots-clés très explicites. "C'était de la curiosité malsaine, j'avais envie de voir", dit-il, tout en précisant qu'il n'est "pas le même derrière un écran". Comme s'il avait un double virtuel. Une forme de dissociation entre "la vraie vie" et cet "autre monde", une fois sur son clavier, le soir, chez lui.

"Vous minimisez comme le font tous les pédophiles"

Ça commence en 2011 - même si les faits retenus par la justice ne vont pas au-delà de 2016 - et ça ne s'arrêtera jamais. "J'étais dans une spirale où je ne me rendais pas compte de ce que je faisais." Aujourd'hui, en a-t-il réellement conscience ? Difficile à dire. Le quadragénaire, soutenu par cinq collègues policiers assis au fond de la salle, évoque, certes, "le sentiment de honte". Mais lorsque la présidente du tribunal dresse ce qu'il ressort de l'expertise psychiatrique, "une addiction à la pédopornographie", mettant en exergue les 30 fichiers saisis sur son ordinateur et les 1.700 à 30.000 effacés sur les sept dernières années, il fait l'étonné. Et quand elle lui demande s'il juge normal que des enfants, âgés de 5 ans pour les plus jeunes, certains en grenouillère, puissent avoir un rapport sexuel consenti avec des adultes, il répond à côté. "Je n'avais pas un plaisir à visionner ça."

En garde à vue, il a pourtant expliqué s'être masturbé en regardant les vidéos. "Plutôt quand c'étaient des adolescentes", essaye-t-il de relativiser. La procureure de la République sort de ses gonds. "Ce que vous regardiez, ça s'appelle des viols. Vous minimisez comme le font tous les pédophiles."

Aujourd'hui suspendu à titre provisoire, sera-t-il radié ?

Sa tentative de repentance, quand il affirme avoir eu un électrochoc en se disant que cela pouvait être ses filles sur les images, est vite tancée par une petite phrase, qui remet presque tout en cause. Lorsque la procureure revient sur sa "montée en compétences informatiques pour assouvir des fantasmes pédophiles", il répond : "Si j'avais des compétences, je ne serais pas là aujourd'hui". La présidente du tribunal reste bouche bée. "Ça laisse sans voix. Si vous n'aviez pas été arrêté, vous auriez donc continuer". Quant à la procureure, elle note "l'absence de mots envers les victimes".

Le tribunal correctionnel de Tours suit les réquisitions du parquet et condamne le policier de la BAC à 18 mois de prison avec sursis, assorti d'un suivi socio-judiciaire pendant cinq ans, avec obligation de soins. L'homme a aussi interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs pendant 10 ans. Sera-t-il radié de ses fonctions ? La procureure en a exprimé le souhait. Cela dépend maintenant des suites disciplinaires que donnera sa hiérarchie. Il est, pour l'instant, suspendu à titre provisoire. Enfin, il est inscrit au fichier des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Son avocat se réserve encore le droit de faire appel. Il a 10 jours pour le formuler.