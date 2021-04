Peine d'inéligibilité requise contre l'ancien gilet jaune Christophe Chalançon à Carpentras

L'ancien leader des gilets jaunes et actuel président du micro parti "évolution citoyenne" a comparu le 8 avril devant le tribunal correctionnel de Carpentras pour "provocation à s'armer contre l'autorité de l'état".

Christophe Chalançon et ses amis du parti évolution citoyenne à leur arrivée au tribunal judiciaire de Carpentras.

Christophe Chalençon dans une vidéo publiée le 29 octobre sur sa page Facebook lançait un appel sans équivoque. En tenue de chasseur, une arme à la bretelle il disait : "l'heure des palabres est terminée, j'en appelle à un soulèvement national dans les jours à venir". Des propos que l'ancien gilet jaune assume : "je suis un opposant politique, un contestataire hors système, mon appel n'est pas anodin". Il ajoute "j'avais conscience d'être ans l'illégalité"

Dans le registre du complot et de la trahison

La présidente du tribunal a rappelé qu’on était pas dans un procès politique mais quand même bien dans le registre du complot et de la trahison. Le procureur pour qui les faits de provocation à s’armer contre l’autorité de l’état sont établis a requis neuf mois avec sursis. A titre de peine complémentaire il réclame un travail d’intérêt général, un stage de citoyenneté, un examen médical et 5 ans de privation de droits civiques : inéligibilité et interdiction de voter.

Une chasse aux sorcières

L’avocat de Christophe Chalançon a plaidé la relaxe, réclamé compréhension et tolérance au tribunal et interpellé le parquet sur le thème d la chasse aux sorcières qui se poursuit contre les gilets jaunes. « Réclamer la privation des droits civiques en est la meilleure preuve » a-t-il conclu.

Décision mise en délibéré sous quinzaine

Les magistrats ont décidé de prendre le temps de la décision. Il est rare en effet d’avoir à juger ce genre de délit. Le jugement sera rendu le 22 avril à 13 H 30.