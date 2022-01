Peines de prison avec sursis pour trois ex-employées d'une micro-crèche à Saint-Denis-en-Val

Trois anciennes salariées de la micro-crèche "Cocci'bulles" à Saint-Denis-en-Val dans le Loiret ont été condamnées à de la prison avec sursis. Elles étaient poursuivies pour violences sur mineurs et non dénonciation de ces violences. Deux d'entre elles ont interdiction définitive d'exercer.

Des peines de 4 à 12 mois de prison avec sursis ont été prononcées ce mardi 4 janvier par le tribunal judiciaire d’Orléans dans l’affaire de la micro-crèche "Cocci'bulles" de Saint-Denis-en-Val. Le 7 décembre dernier, quatre jeunes femmes de 22 à 29 ans, avaient été jugées pour des violences sur mineurs et non dénonciation de ces violences. Le procès avait été chargé d'émotion et de colère. Les faits s’étaient déroulés entre août 2020 et août 2021.

Des interdictions définitives d'exercer

Deux des prévenues ont été condamnées à 12 mois de prison avec sursis avec interdiction définitive de rentrer en contact de manière professionnelle ou bénévole avec des mineurs. Une troisième jeune femme s'est vue infligée quatre mois de prison avec sursis pour non dénonciation des violences. Une quatrième a été reconnue non coupable et a été relaxée. Comme à l’audience du procès le 7 décembre dernier, une dizaine de parents a assisté dans la salle du tribunal à l’énoncé du jugement ce mardi 4 janvier.

Des parents encore traumatisés

Si ce jugement a été accueilli plutôt favorablement, le traumatisme semble toutefois encore bien présent parmi les mamans et les papas des quinze petites victimes. Les faits reprochés, des bébés, des enfants de moins de quatre ans filmés enfermés dans le noir, sur le pot ou forcés à faire un doigt d’honneur, sont encore douloureux. A cela se rajoute un sentiment de culpabilité de ne pas avoir su protéger son enfant. C'est le cas d'Anastasia partagée entre remords et soulagement. Cette maman d’un petite fille est "soulagée que deux des prévenues ne puissent plus exercer " mais "les horreurs qu'on subit les enfants c'est difficile d'en parler". Des sanglots dans la voix, elle ajoute "notre petite fille va mieux , c'est l'essentiel après c'est dur de ne pas avoir su protéger son enfant comme on aurait du le faire en tant que parent". Au titre du préjudice moral, les trois prévenues ont été condamnées également solidairement à plus de 30 000 euros de dommages et intérêts.

Vers un appel ?

Dans l'ensemble, ce jugement satisfait Me Gaëlle Duplantier. Pour l'avocate d’un certain nombre de parents, l'interdiction d'exercer pour deux des prévenues " ne peut que nous rassurer et ce que l'on souhaite c'est que ce genre de faits ne puissent jamais se reproduire dans n'importe quelle structure d'accueil de jeunes enfants, parce que des parents confient des enfants pour qu'ils soient en sécurité et non pas qu'ils soient maltraités de cette manière". Pour Me Ladislas Wedrychowski, avocat de l'une des prévenues condamnées à 12 mois de prison avec sursis, la décision paraît "relativement sévère". Après avoir plaidé la relaxe de sa cliente lors du procès, il estime aujourd'hui "qu'on peut se poser la question même si ce n'est qu'une impression, de savoir si la pression exercée par la présence de l'ensemble des parents lors de l'audience qui a duré tard dans la soirée, si le tribunal n'a pas cédé à cette pression même si encore une fois les faits étaient difficiles". Il va conseiller à sa cliente de faire appel.