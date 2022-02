Peines de prison ferme pour trois jeunes filles interpellées par les gendarmes à Beauvoisin

De la prison ferme pour trois jeunes femmes interpellées sur la commune de Beauvoisin dans le Gard. Les jeunes femmes selon la gendarmerie disposaient "d'une solide expérience en matière de cambriolage". Elles ont été condamnées en comparution immédiate à Nîmes à respectivement 6, 12 et - pour la plus impliquée - à 18 mois de prison ferme. Un mandat de dépôt leur a été décerné à l'issue de l'audience.

Ces trois drôles de dames très habiles

Les 3 globe-trotteuses-cambrioleurs ont été prises gantées et le tournevis à la main en train de forcer la porte arrière d'une habitation. Leur interpellation a été facilité par la bonne réaction des occupants de la maison et l'intervention couplée et rapide de la police municipal de Beauvoisin appuyée par les militaires de la compagnie de Vauvert.

Les jeunes filles qui se déplaçaient régulièrement entre Arles et Marseille, leur périple finit provisoirement à Nîmes et plus précisément dans sa maison d’arrêt pour un séjour de 6, 12 et 18 mois.