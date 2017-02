Peines "exemplaires" pour le procès de l'agression du Madison

Ce mardi soir, les 10 prévenus jugés pour avoir agressé sauvagement un jeune homme à la sortie de la discothèque Le Madison ont été condamnés. Sept sont aujourd'hui en prison. Procès sous haute surveillance au tribunal de grande instance de Perpignan.

Ce mardi soir, au tribunal de grande instance de Perpignan, sept des 10 prévenus sont partis en prison.

10 prévenus issus des quartiers populaires de Perpignan condamnés dans l'affaire de l'agression du Madison. Le 5 décembre 2015, un jeune homme se fait sauvagement frapper à la sortie de la discothèque. Il est laissé pour mort.

Des peines lourdes

Tous sont reconnus coupables de violence en réunion avec arme, une bombe lacrymogène reprise des mains du personnel de la discothèque.

Les peines vont de 10 mois d'emprisonnement à 5 ans, la peine maximale dans cette affaire correctionnelle. Le tribunal est allé plus loin que les réquisitions du procureur de la République, Fabien Tourette. Deux des prévenus sont condamnés à cette peine maximale de 5 ans fermes. Deux autres qui comparaissaient libres sont repartis en prison.

Une ambiance tendue

D'importantes mesures de sécurité ont été mises en place au palais de justice pour éviter les incidents. Et le tribunal a rendu son jugement dans une ambiance tendue.

26 policiers ont été mobilisés au moment du jugement. Tous sont tournés vers la salle par craintes de débordements. Les familles et les proches des 10 prévenus sont nombreux, une cinquantaine sur les bancs du public.

"Heureusement que du côté des victimes on est venu... en petit nombre explique un policier il pourrait y avoir des envies de vengeance"

Au moment où les peines sont prononcées, plus élevées, que ce que le procureur a requis quelques heures plus tôt, un jeune homme au fond de la salle crie "Fais appel" plusieurs fois. Un autre s'emporte, applaudit et dit: "très beau boulot monsieur le juge".

Pendant ce temps là, les victimes et leurs proches sont entourés par les forces de l'ordre qui font sortir dans le calme le reste de la salle. Ils seront sous bonne escorte jusqu'à la sortie du tribunal.

L'avocat d'un des prévenus condamné à la peine maximale affirme que son client fera appel de la décision.