Pellevoisin : la colère du maire Gérard Sauget après l'incendie de la mairie

Pellevoisin, France

"Je ne comprends pas, je suis très en colère", tonne le maire de Pellevoisin, Gérard Sauget. Lundi 18 novembre, il découvre stupéfait que la toiture de la mairie a pris feu. Pas de flammes, l'incendie a été minime grâce à la pluie, juste beaucoup de fumée. Il s'agirait d'un incendie criminel. Une thèse accréditée par une série d'événements récents survenus à la mairie depuis août dernier.

Une atteinte à la République

Gérard Sauget ne décolère pas : "S'attaquer à une mairie, c'est s'attaquer à la République. Quand on met le feu à une mairie, on vise qui ? Le maire ? Les députés ? Le gouvernement ? Le Président ? Je peux comprendre les colères, mais ça, je ne l'accepte pas et je ne le comprends pas. Si on est en colère, la mairie est toujours ouverte pour recueillir des doléances, je suis stupéfait." Pourtant, il reconnait qu'il y avait eu des signes avant-coureurs : une porte de la mairie avait été forcée en août dernier, des tuiles avait été arrachées du toit puis déposées devant la mairie.

Le maire de Pellevoisin ne compte pas en rester là. Il a porté plainte lundi 18 novembre : "Nous prenons cela très au sérieux", prévient-il.