Peloton cycliste fauché par une voiture : l'automobiliste placé en détention provisoire

L'automobiliste poursuivi pour avoir percuté samedi 21 janvier 2023 un peloton de jeunes cyclistes à Plouagat dans les Côtes-d'Armor, a été placé en détention provisoire ce lundi. Son procès est renvoyé au 20 février, a précisé le procureur de la République de Saint-Brieuc. Connu de la justice, il est accusé d'avoir blessé huit jeunes cyclistes, dont deux gravement, âgés de 13 et 20 ans.

Placé en détention provisoire

Il a comparu ce lundi en comparution immédiate pour "blessures involontaires aggravées par deux circonstances aggravantes (délit de fuite et refus de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique)", "récidive de conduite en état d'ivresse manifeste", et "défaut d'assurance". S'agissant des blessures involontaires, le tribunal a renvoyé l'étude du dossier au fond au 20 février 2023 et a décidé de son placement en détention provisoire.

Le peloton percuté par l'arrière

Les faits ont eu lieu samedi vers 15H00 sur une route départementale. "Un peloton d'une quinzaine de coureurs cyclistes s'était alors fait percuter par l'arrière par une Audi A5, faisant six blessés légers et deux plus graves", selon les gendarmes.

Parmi les six blessés légers figurent quatre jeunes de 13 ans, un de 15 ans et l'accompagnateur de 41 ans. Les deux blessés graves, qui ont été hospitalisés à Saint-Brieuc, ont 13 et 20 ans, d'après les pompiers.

Le conducteur âgé de 31 ans a ensuite pris la fuite. Il a été interpellé quelques minutes après les faits par les gendarmes, puis placé en garde à vue.